La librera y su carta de amor al Madrid de la pandemia

'Amapolas en Octubre', título prestado de un poema de Sylvia Plath, da nombre a una pequeña librería que la escritora Laura Riñón abrió hace algo más de año y medio en el corazón de Madrid, cuando hacerlo ya era noticia y casi una heroicidad. Se cumplía así un sueño que Laura Riñón, escritora desde su adolescencia, tenía desde hace mucho. 'Recuerdo perfectamente que el día que cumplí 22 años brindé justo por eso: que algún día abriría una librería'.

El sueño se ha cumplido en la ciudad en la que, como casi todos los que viven en Madrid, Laura no nació pero de la que lleva enamorada toda la vida. Y ese amor por Madrid ha hecho que en una madrugada de insomnio, en la víspera de las nuevas restricciones, le saliera a borbotones 'Madrid volverá', una carta de amor a una ciudad que vive horas bajas, entre la incertidumbre y el miedo. 'Lo ves en la calle, más allá de las persianas cerradas o los bares vacíos, echas de menos la vida, el barullo, la alegría que siempre tiene Madrid y cuesta mucho verla así'.

Escribe Laura, abrumada por la repercusión de su modesto gesto, que 'Madrid ha dejado de ser Madrid de pronto. El aire pesado ralentiza el tiempo y las calles se llenan de nada, de vacíos y de desencuentros. Madrid está siendo castigada y ahora necesita que le devolvamos lo que nos ha dado o parte de ello al menos. Porque Madrid volverá y será tan generosa como siempre lo fue. Nos recordará a los que no la abandonamos y nos lo agradecerá como sólo ella sabe hacerlo y volveremos a los 'te acuerdas' que ahora no dejamos de mencionar por no poder crear nuevos recuerdos. Le debemos parte de lo que somos, no la olvidemos ni la abandonemos. Madrid nunca nos falló'.

Una carta de amor a la ciudad que reivindica la generosidad y la acogida que siempre han sido señas de Madrid. La misma solidaridad que mantiene abierta su pequeña librería. 'Sigue abierta porque cada lector, cada vecino ha decidido apadrinar una de esas amapolas. Me siento agradecida y privilegiada, de no ser por ellos habría tenido que cerrar hace tiempo'.

Una carta de amor a Madrid que esta escritora y librera zaragozana 'madrimaña soy' extiende a la cultura tan azotada por esta crisis 'Es vida, arte, literatura, la cultura nos ha acompañado siempre y en esta etapa tan difícil, no podemos abandonarla'.

En 'Amapolas en Octubre', el único criterio para llenar los anaqueles es que la librera haya leido todos y cada uno de los libros que recomienda a quien traspasa el umbral.'Es como ser vegetariano y que te pregunten qué recomiendas de un restaurante argentino, yo sólo puedo aconsejar sobre lo que he leído y busco entre las emociones que mueven a cada lector para intentar elegir'.

Su recomendación de esta tarde en La Ventana cumple esa máxima. 'Me la acabé hace dos noches y me parece una obra maestra: 'Los chicos de la Nickel', de Colson Withehead, premio Pulitzer de novela. Anoten, para cualquier día, con o sin confinamiento.