Paulo Futre: "En el lugar de Morata hubiera hecho lo mismo"

El estreno por todo lo alto del Atlético de Madrid en LaLiga este domingo con el debut redondo de Luis Suárez han ilusionado a la afición colchonera. Entre ellos, una leyenda del equipo como Paulo Futre, que se ha mostrado "contentísimo" en El Larguero. Entre el fichaje del uruguayo y la adaptación de su compatriota Joao Felix en su segundo curso, el exfutbolista tiene buenos presagios: "Vamos a ver la pareja perfecta".

"El 'niño' es un fenómeno", insistió Futre en relación a Felix, a quien ve peleando por el Balón de Oro en breve y a quien solamente le falta "ganar estatuto" en el vestuario. "No vamos a ver a Joao Félix 10 o 15 minutos sin tocar el balón. La pelota tiene que estar en el pie de los cracks y él es un genio. Koke, Saúl y compañía lo saben, pero hay que ganárselo", comentó, hablando de un papel que confía que Luis Suárez se gane de inmediato.

"Luis Suárez se adapta perfectamente al sistema de juego. La garra y la sangre caliente van a hacer que en el vestuario sea tambien un líder", avanzó el exdelantero, que definió su debut como "perfecto para coger confianza". "A pesar de ser un genio, también le dice al vestuario 'aquí estoy, no vengo de vacaciones'", amplió, consciente de que "nadie podía pensar que Luis Suárez podía salir así antes del 2-8".

Las salidas en la delantera

Además, Futre tuvo tiempo para comentar su visión de la salida de Álvaro Morata. "Sabemos que es un grandísimo jugador, pero que nunca ha hecho un año fenomenal como en la Juve. Yo en el lugar de Morata hubiera hecho lo mismo", manifestó, dando por buena su cesión al club 'bianconero'.

No lo tiene tan claro, sin embargo, con el futuro de Diego Costa. "Es un delantero que da todo siempre y que siente la camiseta colchonera como el que más. No puedo decir que tiene que irse. Si Diego está, yo estoy feliz. Nos ha dado mucho. Merece un grandísimo respeto y no me sentiría bien diciendo que Diego tiene que irse", afirmó el portugués, que rehusaría en este caso la opción de Edinson Cavani como agente libre.

Más información

