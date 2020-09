Iago Aspas, capitán del RC Celta de Vigo y recién convertido en máximo goleador histórico de los celestes en Primera ha estado en El Larguero con Manu Carreño y el Sanedrín de exfutbolistas, o lo que es lo mismo: Gustavo López, Kiko Narváez, Álvaro Benito y Raúl Ruiz. Con ellos analiza el inicio de temporada del Celta de Vigo y sus aspiraciones de cara a este campaña.

El de Moaña ha admitido que en un futuro "me gustaría ser director deportivo del Celta", por la cantidad de fútbol que ve y porque "fichando a algunos jugadores evitas un fracaso del club", afirma. Sus intenciones de futuro las desvela después de desvelar cuál es el novedoso método que introduciría para mejor el sistema de videoarbitraje, que ahora mismo para el capitán del Celta "tiene disparidad de criterios".

Así es la fórmula que propone Iago Aspas para mejorar el VAR: "Puede que haya que meter a exjugadores en la sala VAR" afirma el gallego, aunque admite que no se ve personalmente como uno de ellos, cuando se retire. Ese momento para tristeza de los celtiñas llegará, tal y como él mismo asegura cuando recuerda a su hermano, que aún siendo veterano sigue dedicándose profesionalmente a este deporte: "No seré como él. Cuando vea que la cabeza va más rápido que mis pies, entonces me iré", admite Aspas en El Larguero con Manu Carreño.

Sus oportunidades en la Selección

Al ser cuestionado por su posible llamada con la Selección Española de Luis Enrique, Aspas confiesa estar trabajando para lograrlo, al igual que el trofeo Zarra que pudo levantar en tres ocasiones consecutivas.

También habló con el Sanedrín sobre la irrupcción de este inicio de temporada, que no es otro que Ansu Fati: "¿Si lo ficharía? Si fuera director deportivo y tuviese el dinero suficiente, está claro que sí, por supuesto", admite. Aspas ve en Fati una gran noticia para el fútbol español y para la Selección, calificando sus actuaciones como "exhibiciones".

La temporada actual para el Celta de Vigo

A nivel deportivo, Álvaro Benito y Gustavo López le preguntan a Iago sobre su posición en el campo y sobre uno de los nombres que más están llamando la atención en Vigo, Emre Mor.

Sobre el turco, más conocido por su actos fuera del campo que por los que protagoniza en el verde, admite que nota una actitud distinta: "Es un futbolista que si está centrado nos puede ayudar muchísimo", aunque confiesa que jugadores como Pione Sisto también tenían ciertas similitudes, sin embargo ahora eso parece haber cambiado.

Sobre su posición en el campo. Aspas volvió a dar una lección de comprensión de juego, y como buen gallego no se mojó, sino que defiende su adaptación en función del rival que tiene enfrente: "Si el rival domina, prefiero jugar arriba y aprovechar las contras; si se repliegan atrás, entonces prefiero bajar y jugar un poco más atrás"

