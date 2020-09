"Me enteré de mi positivo en Internet días antes de que nadie me llamara"

'¿Por qué nadie me llama? ¿Por qué nadie se asegura de que estoy en casa y de que no me salto el confinamiento, o de que no tengo un trabajo que me obligue a salir de casa? ¿Por qué no me dan una baja? ¿Por qué nadie me pregunta por mis contactos? ¿Qué hago si empeoro? ¿A quién llamo?'. Todas esas preguntas se las ha hecho en los últimos días Patricia Fernández de Lis, Redactora Jefe de Materia, la sección de Ciencia de El País que hoy narra su periplo como contagiada en un artículo titulado: 'El desamparo de ser paciente de coronavirus en Madrid'.

Aún en cuarentena, pero 'ya muchísimo mejor' tras el susto de sufrir a un 'bicho tan traicionero como el Covid-19', Patricia se ha asomado esta tarde a La Ventana para compartir algunas cuestiones que espera puedan resultar útiles a otros pacientes que pasan por lo mismo en sus casas a la espera de un diagnóstico.

'El lunes de la semana pasada empecé con los síntomas, dolor muscular, de cabeza, mucho cansancio. La verdad es que todo podía ser compatible con un posible resfriado o una gripe, pero como he leido mucho y por razones profesionales estamos muy encima de la información, pensé que podía ser coronavirus y empecé a llamar al centro de salud'.

Una misión imposible estos días para muchos ciudadanos incapaces de contactar por teléfono con sus saturados centros de salud. 'También lo intenté por la APP pero me salía la primera cita para el 10 de octubre, veinte días después'. Al final, Patricia optó por el 'truco' de pedir cita con su enfermera, dejó el teléfono y consiguió así que la llamaran el miércoles para programar la PCR el jueves en su centro de salud.'

Allí hizo cola bajo la lluvia con decenas de personas en su misma situación y muchas otras que se acercaban al centro de salud sin saber si eran o no casos positivos ante la imposibilidad de contactar por teléfono.

'Sientes desamparo', cuenta Patricia que esos días tomó la decisión personal de autoaislarse por responsabilidad, cosa que pudo hacer gracias a que teletrabajaba. 'También hice yo de mi propia rastreadora porque absolutamente nadie me llamó para preguntarme nada ni para indicarme qué debía hacer. Así que avisé a todas las personas con las que había estado en contacto antes y después de conocer el resultado de la PCR'.

Un resultado que conoció casi por casualidad y gracias a una amiga que le habló de 'una carpeta digital, que cualquiera puede encontrar en Google poniendo Mi Salud Comunidad de Madrid. Yo no sabía que existía pero sí. Si cuentas con un certificado digital o un DNi electrónico puedes introducir tus datos y acceder a todos tus informes'. El caso es que fue una amiga, y no nadie del sistema sanitario quien le avisó de eso y así, pinchando en el ordenador, Patricia supo el sábado que su PCR había dado positivo. 'De repente vi una cosa con fecha 24 de septiembre que es cuando me la hice y pensé: esto tiene pinta de ser mi prueba, y sí, efectivamente es positiva'.

Hasta ayer lunes no recibió la llamada de su centro de salud confirmándole el contagio. Su propio interlocutor le admitió que tampoco conocía la famosa carpeta digital en la que casi por azar Patricia encontró la confirmación oficial a su sintomatología más de 48 horas antes de que se le notificara.

'Te sientes bastante desamparado cuando te enteras así de que has pillado un virus que se ha llevado por delante a un millón de personas y se te ponen los pelos de punta de que nadie te haya llamado no ya preocupándose por ti sino por el resto de personas que tienes a tu alrededor'. Para colmo de males, aunque la tiene descargada desde el primer día a Patricia no le sirve de nada la aplicación de rastreo Radar Móvil, porque sigue sin estar operativa en la Comunidad de Madrid.

'En todo este tiempo nadie me ha preguntado si vivo sola o con alguien, si he seguido viajando en ese metro en el 'que se supone que nadie se contagia', si he llevado o no a mis hijos al colegio o he continuado yendo a un trabajo que no tenía opción de realizar a distancia'.

Patricia aún no sabe dónde ha podido contagiarse, 'no sé si puede ser que en los días de lluvia se me mojara la mascarilla y perdiera eficacia. Lo repasas y le das mil vueltas y resulta bastante terrorífico pensar cómo he podido cogerlo. Lo que sí que pienso es que si me he contagiado yo, que teletrabajo, mantengo todas las medidas de precaución, apenas salgo más que para comprar y sólo he tenido algún contacto en terrazas al aire libre, es que la transmisión en Madrid está totalmente descontrolada'.