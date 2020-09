El Faro dedicado a Elvis Presley

El Faro vuelve con sus noches dedicadas a un personaje histórico, tras hablar de Marilyn Monroe, Salvador Dalí, Camarón de la Isla, John Lennon, Lola Flores, Fernando Fernán Gómez, Maria Callas, Agatha Christie, Charles Chaplin y Félix Rodríguez de la Fuente, en esta tercera temporada empezamos con el nombre de Elvis Presley.

Para realizar este acercamiento a uno de los personajes más icónicos del siglo XX contamos, como cada noche, con la aportación de los oyentes y la voz de experta de Mario Vaquerizo, el escritor Manuel Vilas, Victoria Zárate, editora de contenido web de Tentaciones de El País, Álex Morán, Morán Gold, artista tributo a Elvis Presley y el crítico musical Fernando Navarro.

Nos ha recordado Mario Vaquerizo cómo fue su boda con Alaska en Las Vegas vestido de Elvis Presley y en la que les cantaron 'You always on my mind'. "Para mí la época que todo el mundo coincide en señalar como la más decadente es la época que más me gusta de Elvis", ha señalado.

Manuel Vilas cuando visitó la casa donde Presley murió en Graceland se pasó 6 horas inspeccionando el lugar. El escritor es un verdadero devoto de héroe del rock and roll y ha compartido su amor por su música y su persona y alguna peculiaridad como que medía lo mismo que Franz Kafka. "Te haya ido bien o te haya ido mal cuando escuchas a Elvis la vida tiene sentido, cuando él canta es como si escuchase a Dios", ha explicado.

El crítico musical Fernando Navarro nos ha dado todas las claves sobre el proceso que llevo a Elvis al estrellato y luego al final de su vida, de su carrera y su muerte en su mansión Graceland en Memphis.