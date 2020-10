Rubén Ochandiano: "En el colegio me dieron hostias como panes"

El actor Rubén Ochandiano visita #ElFaroAlianza y charla durante la madrugada de la Cadena SER de forma muy relajada con Mara Torres. Se adentra en el programa bajo el seudónimo de Nina, el personaje de su obra favorita del teatro universal 'La gaviota' de Chejov. Sudadera roja, mascarilla que guarda en cuanto se sienta, dos metros de distancia en esa mesa. En el estudio de la Cadena SER mira a Mara Torres y, como siempre a esta hora, se comienza hablando del mar.

Pero para Rubén el verano no es un lugar al que quiera volver, de hecho, es un momento que siempre quiere dejar atrás. Recibe cada año la novedad de septiembre con esperanza, con expectativas renovadas. La calma y la quietud de la época estival le generan ansiedad, el mundo puesto en pausa lo agobia. "Hace muchos años que tiré la toalla con el verano, no me hace feliz", explica. Solo unos minutos de conversación nos sirven para darnos cuenta de que nos adentramos en un personaje muy particular, en una vida que hay que escuchar.

Muchos de los oyentes lo reconocerán por su papel de Marcos en 'Al salir de clase', papel y fama desorbitada que le llegó solo con 17 años. "Aprendí que cuando alguien se vuelve muy famoso hay que darle un margen de un año para que se convierta en un imbécil. Mucho dinero, mucha popularidad. Lo llevamos todos como pudimos, supongo que todos mal, convertirte en alguien conocido te descoloca mucho", ha explicado.

Esta es una época importante porque se acerca su cumpleaños, este sábado 3 de octubre hará 40 años. Una cifra redonda, seguramente con un significado muy fuerte. Recuerda especialmente un cumpleaños de su vida, el más feliz, acababa de cumplir 27 años, a la semana se enamoró y se mudó a Buenos Aires, dos meses después llamó a su puerta Almodóvar. Grabó 'Los abrazos rotos' y luego vino Iñárritu y 'Biutiful'. Tiene un punto de inflexión aquel 3 de octubre y aquella fecha.

El tema de esta noche sirve para traer a colación el amor. Recuerda Rubén a sus padres y admira su esfuerzo para "seguir reinventando la fórmula de lo suyo, aunque las hayan tenido de todos los colores". Mara pregunta: ¿eres muy enamoradizo?. "Lo era y ya no tanto, estoy divorciado. No me casé muy enamorado a pesar de irme y de cambiar de vida con aquel argentino. Era una admiración muy grande pero no era un gran amor, me gustaría vivirlo", ha explicado.

Su infancia no fue fácil, convive con aquella parte de su vida en un colegio que lo hizo muy infeliz, se ha reinventado y superado a si mismo con muchos años de terapia, que le ha ayudado a vivir mejor, "entre la terapeuta y mi madre". "En el colegio me dieron hostias como panes, fue un infierno. Me gustaría concienciar con la prevención del suicidio por bullying", ha expresado. Como en otras conversaciones de Gatopardo que hemos escuchado en la madrugada de la Cadena SER, Ochandiano reconoce la interpretación como la salvación de su vida. "En vez de ser el raro hostiable había gente como yo, ahí podía hacerme fuerte, me hice el rey del mambo y enseguida me llamaron para trabajar", ha contado.

Ahora, con una carrera en el cine envidiable, grandes títulos y grandes directores, cuida con esmero su faceta de dramaturgo. "Siempre he trabajado con gente que me ha dejado crear, soy muy afortunado", ha explicado. Ahora comienza a preparar su próxima obra de teatro y en 2021 estrena su próxima película 'Hombre muerto no sabe vivir'.