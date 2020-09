"Zidane no lo dijo en broma": Gallego aclara la mayor duda de la planificación del Real Madrid

Los últimos días del mercado de fichajes para el Real Madrid, la exclusiva sobre los insultos de Neymar hacia Sakai y el perdón de Messi marcaron la actualidad durante el día de ayer, por lo que fueron objeto de opinión para nuestros expertos en El Sanedrín.

Jesús Gallego: “Yo veo un problema. No descartaría que saliese algún delantero. Zidane dijo que son muchos y es lioso. Y no lo dijo en broma. Él prefiere a Mayoral porque sale 10 minutos y está feliz".

Antonio Romero: “Como a Zidane solo le gusta Benzema, no me sorprendería que jugase de titular muchos partidos. Si el Real Madrid se deshace de Jovic, lo haría cedido. Es un riesgo porque aunque tenga delanteros de sobra se ha demostrado que falta gol. Cualquiera en la situación de Jovic tiene la obligación de comerse el césped".

Julio Pulido: “Creo que a Zidane le molesta que se diga que el fichaje de Jovic es suyo. Y lo que quiere es recuperar a Hazard y Asensio".

Jordi Martí: “Jovic se tiene que quedar a la fuerza. Solo ha amortizado una temporada. ¿Quién va a pagar 50 millones por él?"

Javier Matallanas: “A Zidane le ha dado para ganar LaLiga con esta plantilla. Eso sí, el segundo máximo goleador no puede ser un central. ¿Por qué no se va Mariano? Porque gana un dinero que no le paga nadie".

La exclusiva sobre Neymar

Antonio Romero: “Yo si soy Álvaro tengo dos opciones: negarlo o pedir perdón. Yo no me atrevo a considerar racista a ninguno de los dos porque van a doscientas pulsaciones por minuto. Eso sí, profirieron insultos racistas. Neymar se está ganando enemigos en el fútbol. Tiene que salir a pedir perdón o quedará retratado. Si soy Álvaro y tengo la conciencia tranquila, salgo a desmentir al brasileño".

Julio Pulido: “No hay ninguna imagen que demuestre que Álvaro insultó a Neymar".

Jordi Martí: “Es un insulto cínico porque acusó a su compañero Álvaro. Espero el más severo castigo. Es el momento de que cunda el ejemplo. En el caso de Álvaro, es el momento de dar la puntilla desmintiendo las acusaciones del brasileño".

Javier Matallanas: “Neymar es un ejemplo para los niños y no puedes hacer eso. Encima después acusa de racista a un compañero. Si vamos a la esencia, puede que no lo seas, pero si profieras insultos racistas".

Axel Torres: “Esto demuestra que algunas personas consideran discriminaciones solo cuando son contra su raza".

El perdón de Messi

Antonio Romero: “Messi asume como error que irse gratis hubiera fortalecido al Barça. No lo entiendo. Yo creo que todavía hay aficionados culés molestos con Messi".

Jesús Gallego: “Lo de Messi fue un antojo, una tontería de un crío. Entonces, ¿todo lo que dijo en la entrevista dónde queda?"

Julio Pulido: “Messi y su entorno se han dado cuenta de que su imagen se ha dañado en Barcelona. Creen que ya no es como antes y ahora quieren recular. Ya no sé si lo hace porque quiere seguir o por tener un año tranquilo".

Jordi Martí: “El error que asume Messi son las formas. Se da cuenta de que seguir por ese ‘pitón’ no tiene sentido. Además, tiene pinta de que la moción de censura continúa su proceso. Veremos si Bartomeu no dimite antes de salga adelante. Además, creo que Messi piensa que se pasó de frenada con el comentario en Instagram sobre la salida de Suárez".

Javier Matallanas: “Es mucho más grave el burofax que el comentario en Instagram".

Axel Torres: “Yo veo que Messi se puede equivocar y que su imagen no pesa tanto en el barcelonismo. Por ejemplo, defendió a Vidal o a Suárez, criticados por la afición, y no le cayeron palos. No creo que pase nada si carga contra la directiva".

