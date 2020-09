El epidemiólogo López Acuña: "Madrid debe volver a fase 1 y extender las restricciones a toda la ciudad"

El epidemiólogo Daniel López Acuña considera que la falta de consenso tras el Consejo Interterritorial de Salud, “el no cerrar filas y anteponer los intereses políticos cuando tenemos un enemigo común, es una conducta irresponsable”.

López Acuña cree el parámetro establecido por el ministerio de Sanidad de 500 contagios por 100.000 habitantes es muy permisivo. “Hay que ir a umbrales mucho menores. Yo creo que con 300 casos habría que volver a fase 2 de desescalada y con 500, que es una situación extrema, volver a fase 1 de desescalada”.

Con la situación actual de la pandemia en Madrid, López Acuña asegura que no hay lugar a dudas: “Las intervenciones tienen que ser más restrictivas. La incidencia del virus no va a bajar por si sola y mucho menos aplicando medidas solo en unas zonas de la ciudad”. El último dato del Ministerio de Sanidad señala que la incidencia acumulada en los últimos 14 días en Madrid es de 735 casos por cada 100.000 habitantes. “Además de ese dato, de cada 100 PCR que se hacen en Madrid, más de 20 son positivas. La transmisión es muy activa. Es cuatro veces por encima de lo que recomienda la OMS”, añade López Acuña.

El epidemiólogo no es partidario de un confinamiento como el que tuvimos en los meses de marzo y abril, pero sí de que Madrid vuelva a la fase 1 y de que las medidas que se tomen, se adopten en toda la ciudad, no solo en algunas zonas. “Si no reducimos la interacción de personas en toda la ciudad y adoptamos verdaderas medidas para reforzar la atención primaria y los rastreadores, no vamos a doblegar la curva”.