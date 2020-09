Hay cosas que yo no entiendo. Aunque me maten, no las entiendo. Ayer llegaron a una especie de acuerdo el ministerio de sanidad y la Comunidad de Madrid. Ni para ti ni para mi. Unos consiguen unas cosas y otros consiguen otras. Y lo que no entiendo es que se quede en tablas en una cosa así que tiene que ver con la salud.

¿Se imaginan ustedes dos médicos a la hora operar, que uno diga: hay que hacer el corte por aquí, a la altura de la pierna, y el otro diga: no, hay que cortar por allá, por el estómago. Y al final dicen: "Bueno, pues ni para ti ni para mi, cortamos por la ingle, a medio camino". ¿Se imaginan ustedes eso? Leche, o hay que cortar por un sítio o por otro. Las tablas, los terminos medios no sirven cuando nos estamos jugando la vida.

Quedar en tablas, para el ajedrez. Empatar, para el futbol. Pero para la salud, que se corte por donde hay que cortar. Que la salud no ha de ser algo opinable, ¡leche ya con los acuerditos!