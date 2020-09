Jordi Évole, tras la entrevista con Pau Donés: "Me ha dado paz"

Esta Ventana de la tele ha recibido hoy un periodista de televisión que hoy estrena su último trabajo: un documental en la pantalla grande, en los cines. Estamos hablando de ‘Eso que tú me das’, el documental de Pau Donés y Jordi Évole. Un trabajo que comienza con una charla entre Évole y la oncóloga de Pau porque él quería saber cómo estaba. “Yo a él nunca le dije que tenía dudas. Por eso llamé a su oncóloga y ella fue la que me dijo que había que hacerlo”, nos dice Évole. Pau estuvo 5 años luchando contra el cáncer y es en éste 2020 cuando su estado empeora. Y a finales de Mayo llama a su amigo para decirle que su vida se acaba, que le quedan pocas semanas y que se iba a terminar su vida al Vall d'Arán donde quería darte su última entrevista. “En esa llamada lloramos mucho. Por eso creo que llegamos a la charla muy llorados los dos”, recuerda Jordi.

Este documental es una charla, una conversación de una hora entre dos amigos. Un canto a la vida donde Jordi reconoce que fue sin guion. “Actúe por intuición y sin manual de instrucciones. Y Pau sólo me pidió que su familia lo pidiera ver”. Y así fue. “Una vez acabado, editado se lo pasé a su gente y su hermano Marc me dijo que había clavado lo que Pau quería”.

“Eso que tú me das” llega hoy 30 de septiembre a más de 200 salas de toda España. Un trabajo que a Évole le ha cambiado. “Me ha dado paz. Y me ha puesto en un sitio mejor”. Y sobre su relación con la vida o la muerte a partir de este documental Jordi lo confiesa: “ha cambiado mi relación con la vida. Estoy un poco más en la reflexión y me gusta darle tres vueltas más a las cosas”.