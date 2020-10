Gustavo López: "Hay trabajo detrás, pero si no tienes ese talento natural e innato, no hay nada que hacer"

Ansu Fati ha vuelto a demostrar en Balaídos que es un jugador diferente y un futbolista en el que el Fútbol Club Barcelona puede depositar mucho de su valor de futuro.

El internacional español de tan solo 17 años volvió a abrir el marcador del partido marcando en el minuto 10 del choque ante el Celta. El dato hasta ese momento de Ansu Fati en Liga es una locura: diecisiete remates a puerta, once goles.

🗣️ La opinión de @GarridoCarrusel



👉🏼La enorme irrupción de @ANSUFATI



❌ "Esta perla le ha caído al Barça en el año previo al posible adiós de Leo Messi"



❌ "No le relevará en potencia pero sí como bandera"



❌ "Y este diamante le ha caído a la Selección Española" pic.twitter.com/vI0e6cNpPb — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 1, 2020

En 'Carrusel Deportivo' todos dejaron claro que el futuro de Ansu Fati es muy esperanzador para el equipo de Ronald Koeman y que realmente apunta a ser un gran jugador en el fútbol mundial.

Gustavo López: "Toda la jugada es de crack. Nada de lo que hizo es fácil, pero hace como que va a ir a por el balón, espera un poquito, la orienta perfectamente con la izquierda y termina definiendo con la derecha. El Barça tiene un diamante, luego tienes que trabajarlo, pero si no tienes el talento natural e innato no hay nada que hacer".

Luis Suárez Miramontes: "Será un grande".

Marcos López: "Igual estímula a Messi a quedarse más tiempo. Es un niño pero Ansu Fati juega como un adulto".

Jordi Martí: "Hay talento puro y natural, pero también hay personalidad y atrevimiento. Parece que lleva 100 partidos con el Barça".

Lluis Flaquer: "Me da la impresión que lo mejor para él es que parta de la banda y que no pierda recorrido, que pueda tener la libertad de moverse por donde quiera y que no pierda ese desborde que también tiene".

