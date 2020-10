Este miércoles Borja Fernández Fernández se ha levantado con la noticia de que ha sido apartado por el juez del caso 'Oikos'. Cerró el día en El Larguero explicando cómo se ha sentido durante este largo año y medio desde que el 28 de mayo de 2019 fuera detenido y empezase a ser investigado.

La primera persona a la que dio la noticia fue su mujer, nos ha contado Borja: "Yo estaba llorando y ella con un poco de incredulidad porque llevábamos mucho esperando esto y no te lo crees".

"¿Por qué he llorado? Porque por fin llega eso que estábamos esperando. He recordado momentos muy malos de este casi año y medio. La última semana fue cuando peor lo he pasado porque veía que no llegaba la respuesta del juez. Después de la primera semana tras salir del calabozo, seguro que ha sido la peor de todo este tiempo", ha explicado.

Con su madre y su abuela ha hablado más tarde, como ha contado en El Larguero. "Con mi madre no he hablado hasta las 6 de la tarde. Después de mandarle el mensaje no queríamos ni llamarnos porque sabía que ella había estado llorando y que en cuanto la llamase me iba a poner a llorar como un niño pequeño. Con mi abuela ha sido duro y tranquilo. Me ha dicho que ya se puede morir tranquila. Ya la he echado la bronca… Me lo dijo en gallego. La gente mayor no tiene redes sociales, no sabe todo lo que me ha apoyado la gente, que nadie o casi nadie se había creído nada de esto y se ha quedado tranquila ya", ha compartido.

Tal y como nos ha explicado, Borja Fernández no lo ha pasado nada bien durante este tiempo. "Ha habido un par de veces que mi hija ha entrado en la habitación porque se encontraba mal y nos han venido los fantasmas, porque aquel día (el 28 de mayo de 2019) fue mi hija la que entró a la habitación a decirnos que estaba la policía en la puerta. He tenido un par de sustos importantes", ha dicho.

Un futuro en el Valladolid

Cuando Borja Fernández fue detenido y empezó todo este calvario que parece finalizar hoy, estaba a punto de entrar en la dirección deportiva del Valladolid, algo que espera que se retome ahora que está fuera de toda causa: "Durante todo este tiempo he estado haciendo cursos y formándome para estar aún más preparado para estar en el club cuando llegase el día de hoy. Espero que sea así y no tenga que pagar más de lo que ya he pagado".

Desde luego el apoyo del presidente del club lo tiene. "Sí he hablado esta mañana con Ronaldo. Siempre ha estado muy pendiente de mí, animándome y apoyándome", le ha agradecido en El Larguero.

