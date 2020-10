La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana: "Madrid no está siendo solidaria"

El Consejo Interterritorial de Salud se ha estado reuniendo periódicamente desde el inicio de la pandemia y la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, destaca en Hoy por Hoy, el papel y la coordialidad que ha reinado durante meses en esos encuentros: "Todos nos hemos regido por criterios epidemiológicos y se ha demostrado una solidaridad, un entendimiento entre todas las comunidades autónomas que creo que no se habían dado nunca porque estamos viviendo unos momentos excepcionales".

La consejera explica que recibió este miércoles por la noche la orden ministerial con las restricciones que este jueves se detallan en el BOE y que entiende que ya no es necesario que las comunidades lo publiquen también en su boletín autonómico. No entiende la posición de enfrentamiento de la Comunidad de Madrid porque considera que "no hace bien a la coordinación que tiene que haber para combatir esta pandemia" y cree que, con su actitud, Ayuso está poniendo en peligro a otras regiones porque la movilidad es un factor de riesgo. "Se trata de entender que el virus, al no conocer de fronteras, tenemos que ser solidarios y comprender que, cuando se alcanzan una serie de indicadores, las medidas tienen que acatarse", sentencia.