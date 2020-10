Mónica García, diputada de Más Madrid: "Estamos haciendo todo lo posible por echar a Ayuso"

Esta semana, Buenismo Bien ha tenido como invitada a la médica y política Mónica García (Madrid, 1974), diputada por Más Madrid en la Asamblea. Allí ha contestado a las preguntas formuladas por Quique Peinado y Manuel Burque que han girado en torno a su papel como oposición de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

García ha asegurado que la gestión de la presidenta "está siendo esperpéntica" y que sus políticas solo pueden generar frustración e indignación. Además, la madrileña ha garantizado estar haciendo todo lo posible para acabar con el gobierno del Partido Popular: "Si tuviéramos la llave para quitar a Ayuso, ya lo habríamos hecho. El problema es que necesitamos el apoyo de Ciudadanos, pero haremos todo lo posible por empujarlos y zarandearlos para que entren en razón", dado que los partidos de izquierda no suman la mayoría suficiente para llevar a cabo una moción de censura.

Si se diera esa moción, la izquierda tendría que gobernar con el partido de Ignacio Aguado, cómplice de muchas de las políticas aprobadas por los populares. "Nosotros sabemos quiénes son y lo que han votado, no podemos pensar que con sacar a Ayuso está todo el trabajo hecho. Habrá que ver si son capaces de recapacitar y darle un nuevo rumbo a la Comunidad de Madrid", afirma García.

La política madrileña cree que la única opción es que Ciudadanos rompa el acuerdo con los populares o si no la situación será "irreversible". Y aunque ha tenido palabras amables para el principal líder de la oposición, Ángel Gabilondo, asegurando que "sería un gran presidente", también ha reconocido que "se esperaba un poco más de él en esta situación".

Además, García, que es médico anestesista de profesión, ha aprovechado para criticar duramente la precariedad laboral a la que se enfrenta el personal sanitario en la Comunidad. De las declaraciones de Ayuso en las que garantizaba que no había médicos suficiente, García ha declarado que "no es que no haya médicos aquí, es que lo mínimo que pedimos después de diez años de formación es un contrato digno".

Sobre la falta de rastreadores ha dicho que no entiende por qué no se ha hecho esa contratación "tan básica" desde un primer momento y acusa a su ideología liberal: al no querer que el Gobierno central esté presente. "Lo de los rastreadores es el nudo gordiano de la incomprensión de Ayuso", ha concluido.