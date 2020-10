Jaime Lorente: "Solo quiero que me dejen equivocarme"

El actor Jaime Lorente, conocido por medio mundo por su papel de Denver en La Casa de Papel, la ficción que gracias a Netflix puso a una generación de actores españoles en la boca de todo el mundo, visita esta noche El Faro para conversar en la madrugada de la Cadena SER con Mara Torres. Llega prácticamente directo de rodar. Nos avisa entrando al estudio "igual hasta tengo sangre en la cara, vengo de una escena de acción", jersey de punto en el otoño que ya ha llegado a Madrid y una sonrisa amable.

Ahora presenta en el Teatro Kamikace de Madrid el monólogo 'Matar cansa', en el que interpreta al fan de un asesino en serie. Dice sin dudar que es el proyecto más ambicioso de su vida pero, antes de que el próximo viernes 8 de octubre se suba a ese escenario y después de la hecatombe que llegó a su vida con la fama de Netflix, está el Jaime era un mal estudiante y se enganchó al teatro. Ahí está su origen. Lo hizo gracias a dos profesores que le metieron el gusanillo, encontró en eso su salida al mundo. Se le ponen los ojos lúcidos al tocar mediante la conversación las teclas emocionales que lo descubren a todos los oyentes.

La emoción de aquellos años en los que descubrió la interpretación, reconoce, es lo que lo une verdaderamente a la profesión, lo más puro. Empezó a rodar en furgonetas muy joven con compañías dramaturgas murcianas en las que hacían todo entre todos. Aquel momento de su vida sirve para dejar en esta entrevista una reflexión sobre lo que ha sido su corta, por edad, pero muy intensa, carrera. "Si pienso en aquel momento, era feliz de verdad, no tenía nada y era feliz. Tenía una sensibilidad artística muy diferenciada", ha explicado.

A pensar en eso le ayudó la cuarentena y el confinamiento. "Cuando nos encierran me vuelvo loco, fue muy duro", confiesa Lorente. "Me di cuenta de cuánto echaba de menos las cosas que había dejado de hacer por estar siempre trabajando, llevaba dos años y medio sin parar, y pensé me da igual que me daba igual el trabajo: solo quiero ver a mi madre", añade.

Hace también una crítica a la situación de su gremio. "El éxito es solo uno, el que te hacen ver, te dejas engañar, no te enseñan a hacerte caso y a construir cada uno su camino, la gente camina el camino de otros", Lorente reconoce reflexionando sobre los cambios de los últimos años en su vida. "Ahora solo pienso que solo quiero que me dejen equivocarme, tengo solo 28 años", ha explicado.

Del Jaime Lorente que cargaba furgonetas para su función teatral dramática, con el primer director que le dio una oportunidad, al Jaime Lorente que hoy cuenta por millones los seguidores en sus redes sociales y que es una cara visible para todos, hay una historia. Una historia de cambio de 180º. "Llega la fama, llega todo, te coloca en un lugar muy concreto en el que nadie te ve como lo otro, nadie te ve fuera de 'La casa de papel'. Yo quiero contar otras cosas, como actor lo necesito", ha expresado Lorente.

Nacido en Murcia, en una familia de cinco hermanos, a la que adora, con unos padres que defiende que lo criaron en el amor y la comprensión máxima, Jaime sonríe al pensarlos. Empieza la conversación y la termina de la misma forma: dando gracias a sus orígenes. Con la humildad y la gratitud a sus padres vuelve al huracán de la vida tras el mundo parado dentro de El Faro.