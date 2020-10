Música para los Proud Boys, el violento grupo de ultraderecha que apoya a Trump

Arrancamos con algo del nuevo disco de The Empty Hearts, superbanda con miembros de Blondie, The Cars o The Romantics, con la que colabora el gran Ringo Starr. Un disco, dicen, para “que la gente se junte con sus amigos a tomar unas copas, bajar la luz y escucharlo entero, como si fuera un viaje”. Como se hacía antes.

Hablando de escuchar discos con amigos, el amigo de Pino recuerda cómo llegó a sus manos “The Year of the Cat”, el más conocido de Al Stewart. ¿Sabes por qué se llama así? No, el gato no está en el horóscopo chino, y la letra tampoco habla de ese animal. De hecho, para escribirla Stewart se inspiró en la película Casablanca.

🎵 @RafaelPanadero pone banda sonora a uno de los temas de esta semana: Proud Boys, el grupo de ultraderechistas violentos a los que Trump llama a estar "preparados por lo que pueda pasar".



🎶 El "amigo de Javier" versiona YEAR OF THE CAT, de Al Stewart pic.twitter.com/clt3Yk4KXo — A vivir (@Avivir) October 3, 2020

Películas que inspiran canciones, y canciones que inspiran… nombres para grupos supremacistas blancos. ¿Una canción de un musical de Disney detrás de radicales homófobos? Descúbrelo escuchando la sección, y disfruta también con otra de las grandes composiciones de Menken y Ashman: “La Tienda de los Horrores”.