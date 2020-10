Los Farray con un pie en la adolescencia

A Javi le hace más gracia José Mota que su padre. “Él sí es un tipo gracioso”. El propio Mota ha pedido la custodia de este chico. Nada de lo que hace Ignatius le parece bien: no le gusta su ropa “¿por qué tiene que ponerse pantalón corto cuando viene a buscarme al colegio?”, su comportamiento “Ya va siendo hora de que seas mejor padre”…

Esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que el retoño Farray quería formar dúo cómico con su padre, así sería cierto eso de que Ignatius Farray ya no está solo. Iba a sus actuaciones y estaba muy orgulloso. ¿Qué ha pasado entonces? El psicólogo Javier Urra tiene la respuesta: La adolescencia.

En su libro “Déjame en paz… y dame la paga” (Ed. Harper Collins) da las claves de cómo enfrentarse a una etapa que cada vez empieza antes. “En la actualidad la infancia se ha acortado y la adolescencia se ha alargado (12 a 20) por las mejores condiciones de nutrición y salud. Aunque una cosa es el desarrollo físico y otra el emocional. Además, desde la tv y youtube se fomenta que sean adultos antes de tiempo”.

Lo que no ha cambiado es la imagen que los adolescentes tienen de sus padres. De ser sus héroes pasan a ser los villanos de la película, se les juzga implacablemente y no hay nada que hagan que esté a su gusto ¿Por qué? “Se sienten el centro de atención, buscan placer y satisfacción inmediata, poca tolerancia a la frustración, muy consumidores y sensitivos. Genio vivo y juicio débil”

No deja de ser curioso que nos cueste tanto comprender cómo actúan y sienten nuestros hijos adolescentes habiendo pasado nosotros por lo mismo. Todos hemos sido jovencitos confusos (como dice Ignatius). Pero, según Urra, no debemos confundir el entendimiento con querer sus amigos o sus hermanos mayores. Somos sus padres y en algunos temas hay que ser tajante, sin perder de vista que no todos los padres están preparados para educar a todos los hijos.

Otro consejo práctico: los adolescentes no atienden a discursos largos. Con este libro Ignatius ya podrá sentarse a tener con su hijo ciertas conversaciones que ya se planteas tener. O quizás sea Javi el que haya conseguido las claves para conseguir que su padre madure de una vez.

(Spoiler: en realidad Javi adora a su padre)