"La temporada se le puede ir al carajo": Jabois avisa de quién puede ser el gran señalado del Real Madrid

Las primeras jornadas de LaLiga han dejado sus primeros señalados tanto para bien como para mal. Manuel Jabois y Ramon Besa analizan los que quizás sean los extremos antagónicos en este inicio de temporada: Eden Hazard en el Real Madrid y Ansu Fati en el FC Barcelona.

El belga, lesionado antes incluso de haber podido debutar este curso, empieza a agotar la paciencia de un madridismo que aún no lo ha visto brillar como esperaba. Su baja, desde el lado personal, se antoja como un gran obstáculo en lo mental más allá de las dolencias físicas. Todo lo contrario que Ansu Fati, que todo lo que toca lo convierte en gol en la temporada de su consagración en la élite.

Manuel Jabois: "Defendí que llegase con unos kilos de más después de vacaciones, pero te arriesgas a que una lesión fuera de forma te lleva a una recuperación más lenta. Me como parte de mis palabras. Que ocurra ahora, sobre todo es muy preocupante porque has acabado como has acabado y vuelves a empezar igual. Ya estoy viendo el percal de la pretemporada de Hazard en noviembre. Espero que sea fuerte psicológicamente. Lo único que le queda es tener la cabeza fría porque si no la temporada se le puede ir al carajo", afirma el colaborador de la Cadena SER.

También, el periodista gallego se refirió a la salida de Achraf que podría cubrir la posición de lateral por el lesionado Carvajal: "Trajiste a Odriozola para ser el suplente del lateral titular, luego tienes el recurso de Lucas Vázquez, a Mendy a pierna cambiada no lo veo tanto... Me da rabia Achraf porque me parece que hizo un temporadón. Dependiendo del rival y de los entrenamientos, esa posición es de Carvajal y si no es de todos.

"Miedo no, pero sí me da mucha envidia Ansu Fati. Muchas veces la carrera de grandes estrellas se decide en pocos meses en los que tienes la puntería para tener gol. Es lo contrario que con Vinicius, que ha tenido una mala suerte estrepitosa de cara a portería y eso te puede presionar. Con ese peso de que todo el mundo te esté señalando como sustituto de Messi me parece que tiene un mérito del copón", alaba de la nueva estrella emergente del FC Barcelona.

Ramon Besa: "A Hazard lo recuerdo algún partido sublime, pero también muchos inadvertidos. Eso penaliza en el Madrid. Las diferencias que todo el mundo esperaba que marcara Hazard todavía no se han visto".

"Ansu Fati está en estado de gracia al margen de sus condiciones naturales. Él es una estrella en un equipo de estrellas. Si tienes la seriedad organizativa de Koeman, la alegría de un jugador como Ansu y el compromiso de Messi, la hinchada culé respira un poco. Messi como mínimo tiene compromiso con el equipo, no con Bartomeu, y Ansu Fati hace que se sienta más libre y esté más comprometido con el equipo. La segunda parte que hizo en Balaídos me sorprendió incluso en tareas defensivas. Eso hipotecaba mucho al equipo", sentencia Besa.

