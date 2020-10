¿Es el confinamiento perimetral la solución para reducir los contagios?

El municipio zaragozano de Ejea de los Caballeros ha ampliado el confinamiento perimetral una semana más después de que los contagios no se hayan reducido. La localidad cuenta con casi 17.000 habitantes y su incidencia acumulada continúa siendo muy alta (1.096 casos por cada 100.000 habitantes).

Muchos de los vecinos consideran que el confinamiento perimetral “no sirve de mucho”. Se quejan del incumplimiento de las medidas por parte de algunos y el poco control de las entradas y salidas en el municipio. “Yo salgo y veo parques y sitios determinados que se reúnen madres con niños y no guardan distancia y tampoco están con mascarilla”.

Desde el centro de salud creían que la bajada sería significativa tras estas tres semanas de cierre, pero no ha sido así. Creen que se debe al incumplimiento del confinamiento, al contacto social y al aislamiento poco estricto dentro de los domicilios. Un problema que se junta con la falta de médicos y rastreadores que presenta el municipio. “Es muy frustrante”, explica la coordinadora del centro, Raquel Llera. “Al preguntar los contactos que tienen los dos días previos nos dan todavía 20-30 contactos. Esto es una barbaridad”, explica. “A veces incluso los positivos nos culpan de aislarlos”.

Ejea de los Caballeros mantiene dos órdenes publicadas por el gobierno de Aragón: la del confinamiento perimetral que no permite entradas y salidas salvo casos justificados y limita las reuniones a 10 personas tanto en el ámbito público y privado. Y, por otro lado, la aplicación de las restricciones de la fase 2 en el interior del municipio. Sin embargo, son normas que no se están respetando.

Por ello, el Ayuntamiento ha impuesto medidas de refuerzo como la implantación de equipos de vigilancia domiciliaria o más mano dura con las multas. La alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, explica que esperan ver los efectos en las próximas tres semanas y pide responsabilidad por parte de la ciudadanía. “Tenemos que convivir con el virus, pero sin perderle ningún momento el miedo”.

¿Economía o salud?

Aún con el confinamiento perimetral que no parece estar dando los resultados deseados, Ladrero no se plantea otro escenario similar al del pasado abril cuando se hizo un cierre total del país. “Lo importante es que respetemos las órdenes”, insiste. Una idea que pone de nuevo sobre la mesa la economía y la salud. Esta medida permite la movilidad interna está creando debate en un momento donde se está llegando a aplicar no solo en pequeñas localidades, sino también en grandes como Madrid.

Según Daniel López Acuña, epidemiólogo y ex director de Crisis de la OMS, la solución esta en “confinar a raja tabla el interior” y realizar pruebas PCR de forma masiva. “El propósito es reducir la interacción social en el interior de cada comunidad”, explica. Además, añade que si la situación de Ejea de los Caballeros persiste aún con el confinamiento perimetral “vamos a seguir teniendo una transmisión de todas aquellas personas contagiadas y asintomáticas hacia otras personas”.

López Acuña explica que los confinamientos perimetrales funcionan en pequeñas localidades donde “se puede aislar adecuadamente” y “donde se puede establecer un control férreo de los movimientos internos”. Sin embargo, en localidades con alta incidencia del virus como Madrid “es un absoluto contrasentido”.

Por eso mismo, epidemiólogos como Daniel López Acuña apoyan una estrategia de medidas dual en toda España. Para aquellas provincias y comunidades donde la incidencia sea baja, explica que se debe incidir en hacer “muchas pruebas PCR a todos contactos para poder aislar a los positivos asintomáticos”. En el caso de localidades con una notable transmisión del virus, como la capital, explica que “se debe volver a la fase 1, reducir el contacto social, restringir los movimientos y dejar únicamente las actividades esenciales durante dos o tres semanas”. Todo ello, junto con el refuerzo de la atención primaria y la ampliación en el número de rastreadores.