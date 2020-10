El polémico gesto de James Rodríguez que ha ofendido a los seguidores ingleses

James Rodríguez se sigue saliendo en Inglaterra con el Everton. El conjunto de Ancelotti ha logrado el mejor inicio en la Premier League desde hace 54 años, y en gran parte es gracias al papel del colombiano con los toffees. Esta vez con dos goles y una asistencia en la victoria en Goodison Park frente al Brighton.

El jugador que no contaba en los planes de Zidane, actualmente está on fire adoptando el término anglosajón si tratamos de definir el momento del colombiano, sin embargo esta vez una de las curiosidades que nos ha dejado su actuación no es tan positivo, ya que fue protagonista de un polémico y ofensivo gesto, tal y como se entiende en las Islas Británicas.

Todo viene por el gesto que hace James celebrando su doblete en Goodison Park. El colombiano corre por detrás de la portería rival después de dejar el balón en la red con un gesto señalando los dos goles que acababa de marcar. Ese gesto, que se aprecia en la foto, es entendido en Inglaterra con un significado muy diferente al que entendemos en España o en Latinoamérica.

Levantar el dedo corazón y el dedo índice, tal y como ha hecho James en el partido de la Premier, se denomina en Inglaterra como 'two fingered-salute", y tal y como es entendido en Inglaterra es despectivo ya que significa "que te den". No solamente Reino Unido, sino Irlanda, Nueva Zelanda o Australia también lo entienden así.

Su origen está en la Guerra de los Cien Años, cuando los arqueros ingleses enseñaban estos dos dedos de sus víctimas. Este gesto ha ido evolucionando y actualmente es utilizado de forma recurrente en las Islas Británicas. Míticas son las imágenes de Winston Churchill, cuando se confundía de orientación.

Lo que en España se entiende como el gesto de la puñeta, y que se realiza con el dedo corazón, en Inglaterra lo hacen con el mismo gesto que James dedicó a la cámara tras su doblete, abriendo cierto debate en redes sociales que apuntaron como este gesto, tan inocente, no lo es tanto en territorio anglosajón.

La FA suele ser severa con este tipo de actitudes, sin embargo parece evidente que James Rodríguez no era consciente del alcance de su gesto, por lo que posiblemente todo se quede ahí, en una anécdota más que igual va acompañado de que el colombiano evite este gesto para el resto de su estancia en la Premier League.

El Larguero | Carrusel último tramo: Previa del Levante-Madrid y Barcelona-Sevilla [03/10/2020] 01:59:42 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Álvaro Benito saca su lado exigente con un jugador del Real Madrid: "Tiene que salirse del renglón" 00:11:32 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel último tramo: Tercera parte (03/10/2020) 00:53:41 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | Nuestros expertos analizan el empate a cero entre el Atlético de Madrid y el Villarreal 00:15:57 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Segunda parte (03/10/2020) 00:33:23 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Carrusel último tramo: Primera parte (03/10/2020) 00:29:12 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 23-24h - 03/10/2020 00:30:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 22-23h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 21-22h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 20-21h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 19-20h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 18-19h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Especialistas Secundarios | "No me sale el gesto del corazón al marcar el gol; es como si agarrara la trompa de un elefante" 00:01:54 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo, 17-18h - 03/10/2020 01:00:00 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El editorial de Dani Garrido | Dani Garrido: "Vaya partido han ofrecido Emery, Simeone y los jugadores en el campo" 00:00:49 Play/Pause Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.