El Nápoles recomienda a Fabián Ruiz hacer cuarentena y no incorporarse a la Selección

El Nápoles le ha recomendado a Fabián Ruiz que se quede haciendo cuarentena en casa tras los positivos por coronavirus que ha habido en el equipo napolitano y, por tanto, que no viaje con la selección española de fútbol. A esta hora la RFEF no ha recibido ninguna notificación oficial del Nápoles.

El centrocampista andaluz está convocado por Luis Enrique Martínez para los tres partidos que debe jugar el equipo nacional, el amistoso ante Portugal y los oficiales ante Suiza y Ucrania, y su presencia en dicha convocatoria está, como poco, en el aire.

Cabe destacar que las autoridades italianas no han permitido viajar al Nápoles a Turín para el duelo que está previsto para este domingo por la noche ante la Juventus. Duelo que a esta hora aun no se ha aplazado pese a que el equipo napolitano no ha viajado.

