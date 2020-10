Reprimenda del Comité Técnico de Árbitros a Cordero Vega y Del Cerro Grande

La semana pasada hubo lio entre Cordero Vega y Del Cerro Grande. No se entendieron muy bien intercambiándose los papeles en el VAR y en el campo. Refrescamos la memoria rápidamente. Granada - Alavés, posible roja por una entrada por detrás: Cordero avisa a Del Cerro, va a verlo y este dice que no, que como mucho amarilla. A la mañana siguiente, Eibar - Athletic, Del Cerro ahora desde el VAR, avisa a Cordero de otra posible roja, a Diop… y Cordero va y dice que no, y la dejó en amarilla.

Básicamente, los dos árbitros de campo se equivocaron, las dos jugadas tenían que haber sido roja. Y no lo decimos nosotros, ni tan siquiera nuestro querido Iturralde, es lo que se le dijo en el último seminario del Comité Técnico de Árbitros de esta semana, que las dos jugadas tenían que haber terminado en expulsión.

El seminario es como el examen de los árbitros, donde les analizan las jugadas y les dicen lo que han hecho bien y lo que han hecho mal, porque entran, porque no entran... antes se hacía cada 15 días presencial en Las Rozas y ahora se hace vía telemática analizando las 2 jornadas anteriores y en la que salieron trasquilados Cordero y Del Cerro, los cuales han visto como sus días de gloria como 'matrimonio' han tocado a su fin y tardaremos mucho en volver a ver a uno en el VAR y al otro en el campo.

Por cierto, sólo unas horas después de ese 'pescozón' en el seminario, y de que le dijeran a Del Cerro que tenía que haber sacado la roja va Del Cerro a Balaídos al Celta - Barça y, casualidades o no, tenía la roja más agarrada que de costumbre. Se la mostró a Piqué rápidamente en una acción que finalmente fue anulada por fuera de juego, y pocos minutos después se la mostró a Lenglet en una jugada muy protestada por el Barça. Un Del Cerro que para muchos es el árbitro más pausado y cerebral que hay en La Liga y al que se le vio en una actitud muy distinta a la habitual.

