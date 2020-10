La 'rajada' de Cervera: "No hay más explicación que no querer pitar el penalti"

Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, ha criticado el penalti no señalado por Alberola Rojas tras el derribo de Foulquier sobre Perea en el área del Granada, acción que ni siquiera fue revisada por el VAR: "Lo ha visto todo el mundo menos tres personas, dos arriba y una abajo. No tiene más explicación que no quererlo pitar".

Con empate a uno en el marcador, el lateral francés del conjunto granadino arrolló al extremo del Cádiz, que pidió penalti. Los colegiados tampoco consideraron que la jugada era susceptible de ser revisada en el VAR.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.