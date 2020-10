Kiko Narváez: "Yo con 0-0 dejo a Suárez siempre jugando"

El empate a cero frente al Villarreal de Unai Emery ha vuelto a sembrar las dudas en el entorno del Atlético de Madrid. Los colchoneros no fueron capaces de doblegar el planteamiento defensivo del submarino amarillo. Nuestros expertos analizaron las carencias del equipo entrenado por el Cholo Simeone.

Kiko Narváez: “Decepción total y desilusión porque esperaba más del Atlético. No me ha gustado el rombo porque perjudicaba a Joao Félix. Me hubiera gustado ver a Diego Costa en la segunda parte. Ni el equipo ni los cambios del Cholo me han gustado. A mí me costaría quitar a Suárez con 0-0. Yo lo dejo siempre jugando. Hoy era el día para ver al uruguayo junto a Costa en la segunda parte. También quiero felicitar a Gerard Moreno porque ha hecho un clinic hoy en el Metropolitano".

Gustavo López: “El Cholo tiene que trabajar mejor el planteamiento cuando los equipos defienden en bloque bajo. Ahí sufre el Atlético. Tampoco me han convencido los cambios. Creo que el Koke-Saúl le dio resultado en el primer partido. Y Joao Félix es prisionero jugando en banda y, además, reduces la profundidad de Lodi. Al Atlético le falta creatividad arriba".

Miguel Martín Talavera: “El partido de hoy es peor que el de Huesca. Ha sido un empate a cero de impotencia porque no han sabido meterle mano a un rival que se ha encerrado. Pero esto lo van a hacer muchos rivales. El Atlético ha demostrado demasiada impotencia. Correa se estorbaba con Joao Félix. Hay preocupación porque es evidente que las prestaciones no son las mejores. El Atlético tiene que sacar un aprendizaje de este partido. Incluso los cambios han hecho mal al equipo. Entiendo que esto es una carrera de fondo, pero tienes que buscar resultados desde el primer día.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.