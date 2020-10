"Se lo tiene que creer más": Álvaro Benito pide un paso adelante a una de las jóvenes esperanzas del Madrid

El Real Madrid afronta su cuarta cita liguera de la temporada visitando al Levante UD con mejores resultados que sensaciones. Dos victorias y un empate son los precedentes de los de Zinedine Zidane antes de la cita del sábado, unos números que no evitan que Álvaro Benito sea más exigente con nombres propios en la plantilla, como el regresado Martin Odegaard.

"Se lo tiene que creer más. No tener miedo a sentirse importante y asumir riesgos", alegó el exmadridista en el tramo final de Carrusel, invitando al futbolista a soltarse con descaro en el césped: "Jugar de mediapunta es una posición ideal porque estás liberado de situaciones defensivas y pasa mucho el balón por tus pies. No tiene que jugar a no equivocarse, tiene que salirse del renglón y se lo pedimos porque lo tiene", aseguró el míster de Carrusel Deportivo.

Otro de los efectivos blancos a los que le pide más es a Luka Jovic tras sus dos últimas titularidades. "Hay que hacer mucho más para ganarte oportunidades", sentenció Benito sobre el serbio, aunque rescató algunas de su virtudes como delantero y rompió una lanza a su favor como que el juego interior desplegado hasta la fecha no beneficia al serbio. "Es un cabeceador excelente, pero si no tienes juego por fuera va a ser difícil que se le encuentre", recogió, rescatando incluso al que a su parecer es el único hombre a disposición que puede abrir el campo.

Uno de los mayores elogios se los llevó el extremo brasileño del Real Madri que no está contando con muchos minutos: "Vinicius le da una cosa que no tiene el Madrid que es profundidad. Se equivocará o no, pero le aporta una profundidad en el juego que no tiene. Demasiados jugadores pidiéndola al pie", explicó el analista, que también echa de menos a un Eden Hazard que podría ser diferencial en la línea de tres cuartos. "Lo primero que debe hacer es recuperar sensaciones a nivel mental, pero ya empiezan las prisas y esa calma que se estaba teniendo con él ya no es tanta", advirtió, a sabiendas de que "el equipo le necesita".

También hubo tiempo para hablar sobre el lastrado lateral diestro madridista con las lesiones de Carvajal y Odriozola: "Lucas Vázquez podría ser un buen lateral si mejorara lo defensivo, no es el primer extremo que hace ese camino. Creo que tiene las condiciones, pero para mí la opción más fiable es la de Nacho", apuntó Álvaro Benito, que abrió la posibilidad a variar la elección dependiendo "del tipo de partido que se imagine Zidane".

Más información

