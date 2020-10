Un experto responde a las principales preguntas sobre la vacunación de la gripe este año

A partir de mañana comienzan las dos semanas que este año el Ministerio de Sanidad ha colocado en el calendario para comenzar con la campaña de vacunación de la gripe. Normalmente se hace a finales de mes, pero este año se ha adelantado para intentar evitar que los enfermos de gripe y los contagiados de COVID-19 colapsen el sistema sanitario. Si se reducen los enfermos de gripe, se reduce la presión asistencial.

¿Quiénes deben vacunarse?

El Ministerio de Sanidad recomienda que se vacunen los niños y niñas mayores de seis meses con alguna patología de base como los prematuros, los asmáticos, o los que tengan enfermedades del corazón. También se tienen que vacunar los adultos con enfermedades crónicas, las embarazadas, las personas que tengan más de 65 años y aquellas que trabajen en servicios públicos esenciales o los que puedan por su situación transmitirle la gripe a personas vulnerables, una condición que cumplirían por ejemplo los trabajadores sanitarios.

Sanidad aclara que siempre es necesario que la población se vacune contra la gripe, pero es que este año el coronavirus amenaza con con saturar el sistema sanitario si la población no sigue las recomendaciones. Desde la asociación española de vacunología señalan que la prioridad número uno es garantizar que el servicio público de salud pueda seguir funcionando con normalidad durante el otoño y el invierno.

La campaña de vacunación se adelanta este año para evitar esa saturación, pero también para evitar que un enfermo de coronavirus se confunda con un enfermo de gripe. Algunos de los síntomas son similares así que si el paciente que ingresa está vacunado contra la gripe, facilita mucho el trabajo de los sanitarios, como asegura Amós García Rojas en una entrevista concedida a la Cadena SER en 'Hora 14' fin de semana.

Uno de los supuestos es que un enfermo de gripe pueda contagiarse también de coronavirus, por eso García Rojas insiste en que es "importantísimo" que las personas que estén en grupos de riesgo -esto incluye a los mayores de 60/65 años- se vacunen este año. En España solo 1 de cada 2 mayores de 65 años se pone la inyección y el objetivo para garantizar la salud pública -más este año teniendo en cuenta la pandemia- es que lo hagan 3 de cada 4. Es una recomendación de la Organización Mundial de la salud y que comparte García Rojas.

¿A donde tienen que ir?

A sus centros de salud, allí se la van a suministrar de forma gratuita. A los pacientes de riesgo que no puedan ir al centro sanitario o al hospital, se les vacunará en su casa, y lo mismo sucede con las residencias de ancianos: acudirá hasta allí personal sanitario.

¿Puedo contraer la gripe al recibir la vacuna?

La mayoría de las vacunas frente a la gripe no pueden provocar la enfermedad porque están compuestas por virus muertos no contagiosos, así que no. Si una persona sufre en los días posteriores a la vacunación un cuadro de vías respiratorias altas, no estaría relacionado con la administración de la vacuna antigripal.