El 'informativo matinal para ahorrarse tiempo' de Ángel Martín que triunfa cada mañana en Twitter

Para estar bien informado tenemos ‘Hora 14’, ‘Hora 25’, ‘Hoy por Hoy’, los informativos de toda la vida, pero también tenemos otra opción menos ortodoxa, muy divertida, en redes sociales. Desde el pasado 23 de septiembre el cómico Ángel Martín sube a diario a su perfil oficial de Twitter un vídeo de unos dos minutos en los que cuenta todas las noticias importantes de esa mañana. Lo llama "Informativo matinal para ahorrarse tiempo". Y ha conseguido llegar hasta el millón de visitas en algún vídeo.

Gracias a los corresponsales que estáis ampliando la información en varios campos del informativo de hoy.

— Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) October 5, 2020

"Lo que hace que esto sea divertido e interesante es la comunidad que se monta alrededor. El informativo te puede hacer más o menos gracia, pero los comentarios son oro. Además, no estás generando mal rollo. No digo que los informativos lo tengan, pero sí que en el momento en el que entras en la opinión más que la noticia ya divides. Hacía falta dar los titulares. Esto es lo que te vas a encontrar", cuenta Ángel Martín en 'La Ventana'. Para el cómico el proyecto se va nutriendo a diario, "cada día lo puedes convertir en algo más ajustado a lo que la gente le gusta".

Actualización tema series:

Mañana (madrugada domingo a lunes) se estrena el capítulo pendiente de “Walking Dead”

Por lo demás todo igual que esta mañana.

— Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) October 3, 2020

Justo hoy es el cumpleaños de Ángel Martín (43 años), así que le sometemos al test cumpleañero de 'La Ventana':

El mejor cumpleaños que recuerda

El de los 40.

El mejor regalo que le han hecho nunca

No sé, me has pillado. Una libreta y un boli.

¿Es cómo se imaginaba a esta edad?

Ni de lejos.

Nivel de satisfacción con su vida, de 0 a 10

Desde el día del informativo, 100, digo 10.

Una persona importante en su vida

Mi chica, sin duda.

Un libro

'Cosas que los nietos deberían saber' de Mark Oliver Everett.

Una película

'Origen' de Christopher Nolan.

La última vez que ha llorado

Con 'Alfer life' de Ricky Gervais.

Un deseo para este año

Que esto sea el punto más bajo de todo.

Una canción

'5 Gramos de Resentimiento' de Marwán y Nach.