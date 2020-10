"Ahora somos pobres": Jesús Gallego asume la nueva realidad del fútbol español tras el cierre de mercado

Muchas salidas para hacer caja y pocos fichajes de relumbrón han marcado el recién finalizado mercado veraniego de fichajes 2020, pospuesto hasta otoño a causa del COVID. El Sanedrín ha vivido la última noche para formalizar traspasos con resignación, asumiendo que a última hora no llegaría ningún bombazo para LaLiga, al menos favorable.

Sí se vivió, sin embargo, la salida de Thomas Partey a la Premier League mediante el pago de su cláusula o las salidas de escaso rédito económico en el Barça como Rafinha o Todibo. La sensación para el fútbol español, como han transmitido a los micrófonos, es la de un predominio mundial perdido y la apertura de una nueva era de pocos alardes.

Jesús Gallego: Ahora somos pobres, hay que asumirlo. Si la pandemia ha reducido un tercio el dinero de los clubes y el dinero que pagas a los futbolistas es el mismo, pasa lo que pasa. No cuadraban las cuentas, había que quitarse masa salarial. A Dembélé no ha habido manera de sacarlo ni con agua caliente. Thomas hace un año parecia insustituible para el Atleti del 'Cholo' Simeone y de repente vienen con 50 millones. Era inevitable que se fuera.

Pablo Pinto: De los 25 fichajes más caros de toda Europa solo hay uno de LaLiga, el de Pjanic, y tiene un asterisco porque viene con trampa.

En el caso Thomas el Atlético de Madrid no puede decir que no estaba advertido. El mercado de fichajes del Atlético me deja muchísimas dudas. Al final se quedan 3, 4, 5 jugadores que has intentado colocar y no has colocado, has dejado la tarea prácticamente entera por hacer y los dos que querías que se quedaran, Morata y Thomas, han salido. Torreira es un futbolista que me gusta, pero tampoco es la solución del Atlético de Madrid. Yo no sé si el 'Cholo' hace un día hubiera firmado cambiar a Thomas por Torreira.

Jordi Martí: Si hoy no asistes a la rueda de prensa en la que el Barça ha explicado su situación económica crítica no entiendes nada. La foto económica es que el Barça avanza a un segundo curso con pérdidas millonarias si no se recorta nada.

El Barça por Rafinha pedía 16 millones y hemos pasado de 16 a 0. La primera oferta del Barcelona por Eric García fue 8+2, la segunda fue igual y luego rebajó la cifra fija a 5. Eric García le dijo al City 'me quiero ir' y el Barça no ha sido capaz de cerrar la operación. Esta es la situación economica del Barça. ¿Vosotros entendéis que se venda al tercer máximo goleador de la historia por 0+6?

Sique Rodríguez: Te pago menos este año porque lo necesito y a cambio renuevas por más temporadas para compensar. Eso lo han hecho con Mirotic, con más del baloncesto y del fútbol sala. En la hoja de ruta del Barça, regalar a Rakitic, Arturo Vidal y Luis Suárez entraba en las previsiones. Umtiti ni regalado se marcha. No entraba en los planes Todibo y Rafinha, por quienes intentaban ganar algo de dinero.

