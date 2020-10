Autónomos: revolución en las cotizaciones

El Gobierno prepara ya un nuevo “sistema de cotización por ingresos reales”, con el objetivo de tasar más a aquellos trabajadores por cuenta propia que más cobran y de reducir el porcentaje de autónomos que cotiza por la cuota mínima, que alcanza ahora mismo al 85%. Para ello, el Ejecutivo plantea establecer 7 tramos, en los que se mantendría la base mínima de cotización -con rebajas de hasta un 50% de las cuotas- para quienes declaran ingresos inferiores a 12.000 euros anuales; no se modificaría, según los planes actuales, la cotización de quienes cobran hasta 24.000 euros al año; e incrementar las aportaciones de quienes tienen rentas superiores.

Reacciones de las asociaciones de autónomos

Desde ATA, su vicepresidenta, Celia Ferrero, apunta que “en principio, está muy bien: es lógico que se busque que aquellos que paguen más, cobren más, y aquellos que cobren menos, paguen menos, pero desde el punto de vista de la aplicación, no es tan sencillo. Primero, no es tan sencillo desde el punto de vista técnico, porque esto solo se podría aplicar a un millón de los tres millones de autónomos que hay en España, entre otras cosas, porque habría que establecer los rendimientos netos, que solo se establecen a ejercicio fiscal cerrado. Si quisiéramos ahora fijar las cotizaciones de 2021, tendríamos que irnos a los ingresos de 2019. Con lo cual, por ejemplo, no tendríamos, sobre esa cotización, el efecto del COVID”

Con mejores ojos ve este planteamiento Eduardo Abad, secretario general de UPTA, quien señala en Hora 25 de los Negocios que “en 2017, en la Subcomisión que se formó en el Congreso con motivo de la movilización del RETA, ya pusimos de manifiesto que este sistema es manifiestamente injusto. No tiene ningún sentido que estén cotizando con las mismas obligaciones a aquellos que tienen ingresos totalmente distintos”

También María José Landáburu, de UATAE valora positivamente esta medida y, señala, que “además, decimos ‘ya era hora’. Llevamos décadas, escuchando cómo las conclusiones del Pacto de Toledo dicen que tenemos que converger en derechos y en prestaciones con los trabajadores asalariados. Llevamos décadas viendo cómo muchos partidos políticos colocan en el frontispicio de sus políticas esta necesidad de proteger más a sus trabajadores y sus trabajadoras autónomos, y luego nunca se ha hecho. De tal manera que saludamos que esto finalmente se ponga en marcha porque hay miles de trabajadores que se van a beneficiar de esta medida”.

Tambores de fusión bancaria

Sin embargo, no solo las administraciones públicas buscan nuevas formas de hacer frente a problemas evidenciados por la pandemia, pero previamente existentes, también las empresas. Es el caso de lo que ocurre en el sector bancario, donde, apenas unas semanas después de que Caixabank y Bankia anunciaran su fusión, el protagonismo recae ahora sobre Unicaja y Liberbank, que han comunicado a la CNMV “contactos preliminares” para estudiar una fusión que daría como resultado al séptimo banco más grande del país. Según apunta la directora de renta variable de ATL Capital, Susana Felpeto, a la hora de invertir en estos valores, habría que hacerlo en movimientos a corto plazo. “En estos momentos lo que es cierto es que esta no va a ser la primera operación (de fusión) y creemos que no va a ser la única, por tanto, aprovechar a entrar en estos valores puede ser, pero teniendo claro que, con estos movimientos al alza, como decíamos, de hasta un 20% a lo largo del día, es necesario tener claro que estamos entrando en valores con un rango de movimiento muy claro. Es decir, con objetivos muy claros de venta”, señala Felpeto.