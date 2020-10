Dentix ha quebrado y mi tratamiento está a medias: qué opciones tengo ahora

La cadena de clínicas dentales Dentix está en concurso de acreedores (en quiebra) con una deuda inasumible de 240 millones de euros. Esto ocurre sólo dos años después de que otra cadena, Idental, cayese también en picado de forma muy polémica. ¿Qué ocurre con las clínicas dentales en este país? L

La quiebra no es repentina, llega después de impagos constantes a sus empleados y proveedores. Todo, por las deudas de 240 millones de euros con sus principales financiadores. La quiebra provocará el despido de casi la totalidad de la plantilla, esto es, más de 3.000 trabajadores en España. Frente a ellos, unos 100.000 pacientes que están ahora sumidos en la incertidumbre porque muchos tienen los tratamientos a medias.

Estrella Cabrera, de Dos Hermanas, nos cuenta que ella empezó un tratamiento en 2018 para arreglarse la boca entera y otro más hace un año. Para eso recurrió a dos créditos a través de dos entidades financieras. Paga unos 150 euros al mes por unos tratamientos que se han interrumpido. En total, lleva 3.700 euros invertidos.

"Hace unos días fui a Dentix a anular el contrato, porque la financiera me dijo que si conseguía eso, podía dejar de pagar. Pero cuando me dieron ese papel, yo lo llevé a la OCU y me dijeron que no firmase porque Dentix se desentendía de todo", cuenta en 'Hora 25'.

Enrique García, portavoz de la OCU, da las claves de las opciones que tienen ahora los afectados de Dentix y explica que, para muchos, va a ser muy complicado recuperar el dinero perdido.

España ha sido terreno abonado para que cadenas de clínicas dentales hiciesen su agosto. Estas cadenas lo que hicieron fue expandirse con mucha publicidad y con precios asequibles, dos factores que hicieron que incluso en los peores años de la anterior crisis este sector creciese. Pero luego vino el descalabro y una tras otra fueron cayendo sumergidas en polémicas. La última, hasta hoy, era Idental, que quebró en 2018 con una deuda de decenas de millones de euros y con unos 400.000 pacientes sin atender.