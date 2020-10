"Estamos en una guerra continua": los ejércitos se preparan para los conflictos del futuro

Desde el hacha, la lanza, o la espada hasta los drones, los robots soldados o las armas de microondas, el ser humano ha ido perfeccionando su forma de batallar. Para matar a cuanta más gente a la vez mejor, y también para ejercer la violencia lo más lejos posible de donde se nos pueda volver en contra. No es un aspecto en el que nos fijemos a menudo porque, afortunadamente, la guerra nos queda lejos. Por la tele vemos a las víctimas civiles, las casas destrozadas, los refugiados que escapan de sus países.

"Esta guerra, cada vez más limpia en la que el atacante no ve los muertos, hace más difícil de comprender los efectos", explica Jaime García Cantero, experto en tecnología y colaborador de Hoy por Hoy.

Asimismo, cuenta Cantero que hay 130 proyectos de armas autónomas en los que participan hasta 80 países y señala que llegará un momento en el que sea un algoritmo el que tenga el poder de "pulsar" el botón rojo nuclear.

"Los ataques del futuro no necesitarán robots ni aviones, porque solo con hackear" puedes hacer temblar un país, por eso todos los ejércitos tienen ahora un cuerpo de ciberguerras. "Potencias como China o Estados Unidos tienen tantos militares en el ciber como entre los marines", explica García Cantero.

Ahora son empresas, e incluso personas particulares, quienes pueden ser adversraios geopolíticos

Ángel Gómez de Ágreda, coronel del Ejército del Aire y representante español en el Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberseguridad de la OTAN, confirma que hay un "cuarto ejército" dedicado a las labores en el espacio. "Hay que tener un cuerpo de especialistas, pero todo el personal tiene que estar concienciado", cuenta Gómez de Ágreda, quien no duda en que quien tenga armas físicas, "las va a seguir utilizando".

El autor de Mundo Orwell: manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, cuenta que ahora están viviendo una continua guerra en el ciberespacio. "Estamos en una guerra diaria en las que se está tratando de modificar la voluntad de la gente, robando propiedad intelectual, etc.", especifica.

"Ahora son empresas, e incluso personas particulares, quienes pueden ser adversraios geopolíticos", afirma el coronel del Ejército del Aire, quien incide en que "no es la tecnología lo que nos tiene que preocupar, sino su uso". El móvil de las guerras no es el territorio, pero sí el acceso a los recursos, principalmente ahora, como el acceso al "petróleo del siglo XXI: los datos".

Asimismo, Gómez de Ágreda se refería a las fake news como generadoras de caos y considera que el escenario lo dan las percepciones que hoy llegan a través de las redes y que años atrás llegaban a través de los medios.

No obstante, el militar no duda en que las guerras del futuro tendrán también víctimas civiles. "Los robots asesinos son más ágiles a la hora de discriminar entre combatientes y civiles, depende de cómo los programes", aclara el coronel, quien no cree que el problema esté en que un dron te diga cuál es el objetivo, sino el proceso que te ha llevado a tomar esa decisión.

"Empezamos a aceptar que lo de la vigilancia es o inevitable o aceptable. Ahora nos vigilan por una pandemia, pero en el futuro te pueden vigilar por otra cuestión. Los datos somos nosotros", zanja Gómez de Ágreda, a la par que asegura que España tiene un gran talento en términos tecnológicos y reclama que no se deje de invertir en estos talentos.