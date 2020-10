"Así demostrará que ama al Barça": Antonio Romero señala el gesto que probaría el barcelonismo de Messi

La moción de censura contra la directiva del Barça se encuentra en un punto decisivo. Josep María Bartomeu es conocedor de la inestabilidad en la que se encuentra su mandato y su salida definitiva provocará un auténtico terremoto en Can Barça. El futuro inmediato del Barcelona, a debate en El Sanedrín.

Antonio Romero: “En los tiempos que corren es complicado que un presidente salga mediante una moción de censura. Bartomeu se ha dado cuenta de que la masa salarial de la plantilla era insostenible. Con la salida del presidente, la coartada de Messi desaparecerá. Me imagino que demostrará que ama al club con una renovación que no comprometa económicamente al club. Messi tendrá la opción de demostrar que es culé cuando ponga cuatro firmas en un contrato".

Javier Matallanas: “El socio del Barça está muy enfadado y a Bartomeu le ha venido bien la pandemia. Aun así, la afición se ha movilizado. El candidato que logre la renovación de Messi tiene mucho ganado en las elecciones. Con Koeman hemos visto al argentino en una nueva posición donde no gobierna tanto los partidos".

Lluis Flaquer: “A Bartomeu le va a costar muchísimo ser el peor presidente de la historia. No ha sabido coger el testigo de uno de los mejores equipos de la historia y se le han acumulado tantas cosas que ver a la afición movilizada es el claro ejemplo del desastre que ha supuesto su mandato".

Jordi Martí: “¿Bartomeu se someterá al calvario de una moción de censura ante el escándalo social que supondría o dará un paso al lado antes de que suceda? Él sabe que gana las elecciones de 2015 por el triplete. Messi es culé, no quiso llevar al club al banquillo y sus abogados sabían que había opciones de ganar. Si fuera por dinero, se hubiera ido tres veces".

Julio Pulido: “No creo que haya un presidente que, con todo en contra, se aferre de esta manera al sillón. Yo no descartaría ningún escenario. Ha demostrado que es capaz de todo. Dejó el poder del club en manos de vestuario y no ha podido recuperarlo. Ha dejado muchas más sombras que luces. Y mi gran duda es cuál va a ser el legado que deje como equipo. Tengo la sensación de que cualquiera que se siente en el banquillo del Barça querría que Messi no estuviera".

No Thomas, ¿no Partey?

Javier Matallanas: “Thomas se va porque no acaba de sentirse importante. El Atlético tenía que hacer un movimiento de caja. De estos 50 millones solo se puede gastar el 25%. Es lógico que los atléticos se enfaden. Yo, como aficionado, ficharía a Campaña. También hay que preguntarse por qué sale Rodri, Thomas…"

Julio Pulido: “Lo que ha fallado a última hora ha sido la comunicación entre Thomas y Simeone. Si no te quieres ir, no te vas, por mucho que paguen la cláusula".

Antonio Romero: “A Simeone no le puede servir como coartada la salida de Thomas. El Atlético de Madrid tiene un ‘plantillón’ y debe pelear por la Liga".

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Consulta el calendario y los resultados de la Liga Santander. Y el calendario y los resultados de la Liga SmartBank. Además, todo sobre la Fórmula 1 y el Mundial de Motociclismo.