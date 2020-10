Llevo varios días criticando la gestión de los políticos en el tema del covid y creo, sinceramente, que ha sido muy injusta la manera en la que lo he hecho. Y es bueno reconocer cuando uno se equivoca.

Decir que todos los políticos son igual de impresentables, como yo vengo haciendo, es algo que queda bien, la gente te aplaude, pero es un argumento populista, y yo no quiero ser populista. Me he dejado llevar por el aplauso fácil, pero quiero rectificar.

He estado leyendo mucho en la prensa últimamente y quiero decir que no, que no todos los políticos son iguales a la hora de gestionar la pandemia. No todos son igual de impresentables. Porque cada uno es impresentable a su manera, leche.