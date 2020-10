Un estudio demuestra que las escuelas no son foco de contagios "explosivos" por coronavirus

La vuelta al cole ha sido uno de los grandes temores en esta segunda ola de la pandemia de coronavirus en España por las dudas que se generaron a la hora de realizar con seguridad el regreso a las aulas, que podrían convertirse en focos de contagio y disparar los casos de COVID-19, sin embargo, un primer estudio desmiente estos temores. Enric Álvarez, investigador de biología computacional y sistemas complejos de la Universidad Politécnica de Barcelona, es uno de los autores de este estudio, que ha analizado el arranque del curso escolar para concluir que la escuela no expande el virus de manera determinante, como sí ha ocurrido en restaurantes, celebraciones familiares, residencias de ancianos...

Este investigador asegura que queda demostrado que las aulas no expanden los casos de COVID-19 "de manera explosiva" ni provocan "grandes cadenas de contagios que afecten a la dinámica global de la epidemia". "No se ha visto que la evolución empeoren en esas primeras semanas", lo que no significa, señala Enric Álvarez en una entrevista en Hoy por Hoy con Àngels Barceló, que no haya un efecto más pequeño y sostenido en el tiempo que aún hay que monitorizar en los próximos meses.

El estudio se ha realizado sobre colegios de cinco comunidades autónomas, con registro de los casos de COVID-19 por edad (entre 6 y 14 años) para hacer el seguimiento de si había cadenas de contagios en las escuelas y conocer el efecto social en el entorno de estas escuelas, es decir, en encuentros de jóvenes fuera de las instalaciones de las escuelas (reuniones de grupos de menores en parques y alrededores de los colegios).

No bajar la guardia

Las comunidades autónomas ofrecen resultados parecidos pese a que cada una tiene protocolos diferentes: "En ninguna de ellas se produce una gran cadena de contagios en las aulas y cuando miramos los efectos en el entorno detectamos que la Comunidad Valenciana ha mejorado pero Castilla y León ha empeorado, por lo que estos datos nos hacen pensar que en un futuro los entornos escolares puedan causar un aumento sostenido de casos. Hay que estar atentos y vigilantes porque no todo son buenas noticias en todas las comunidades y todos los aspectos".

Según este estudio, en Cataluña, por ejemplo, el 90% de los casos positivos son chicos que se contagian fuera del colegio y se detectan en clase sin que dentro del colegio se produzca ningún contagio. "Son muy pocos los casos que producen cadenas de contagio que realmente sean grandes, solo el 1%, por tanto la imagen de un crecimiento explosivo de la epidemia porque empezaban las clases no se ha confirmado", asegura este investigador.

Una vez aclarado que la escuela "no es entorno de riesgo", Enric Álvarez pide no bajar la guardia, porque el aumento de vida social y el entorno escolar sí puede generar un aumento de casos leve pero más sostenido en el tiempo que se vea reflejado en los próximos meses.