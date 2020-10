'Mujer': la serie turca que arrasa en prime time

Hoy en España hablar de Bahar Çesmeli, de Sarp Çesmeli, de Hatice Sarikadi, de Doruk y Nisan Cesmeli, de Arif o Sirin Sarikadi es hablar de un fenómeno televisivo: 'Mujer', la serie turca más vista en todo el mundo que emite Antena 3 en prime time tres días de la semana. Vista en más de 65 países (incluido Estados Unidos o potencias de las telenovelas como México o Brasil) está basada en una producción japonesa. Fue la serie más vista en 2018 en su país. Una historia de superación, sacrificios y centrada en el amor de una madre por sacar adelante a sus hijos ."La ficción turca lleva años triunfando en el mundo y nosotros la empezamos a emitir en Nova ya hace 3 años. Pero 'Mujer' es especial" nos dice José Antonio Antón. Director adjunto de contenidos de Atresmedia. Este cuento ha cautivado ya a dos millones de espectadores en España imponiéndose a rivales como 'Idol Kids con Isabel Pantoja, 'Masterchef celebrity', 'Hit', la serie de Daniel Grao o 'La isla de las tentaciones' o películas como 'La, la, land' o 'Titanic' . Turquia lleva décadas haciendo muy buena ficción y son series " que ese emiten en prime time en Turquía. Series con unos costes de producción muy altos que nada tienen que ver con las telenovelas que veíamos hace años", explica Jose Antonio Antón.

A Bahar la da vida en la pantalla la actriz Özge Özpirinçci, una gran estrella en su país que ahora es la actriz turca más conocida en todo el mundo. Y en España le da voz la actriz de doblaje Pilar Martín, una fan confesa de 'Mujer'. "Ya había hecho, doblado otras series turcas y sabía de su importancia pero cuando me dijeron que iba para Antena 3 en prime time me sorprendió. Y el éxito no me lo esperaba". Doblar las series turcas, tan de moda ahora, no es fácil . "Hay que tener un buen director de doblaje porque sino es un horror. En series en inglés, francés te puedes defender porque te suena el idioma pero en turco no". Y sobre el secreto de la serie para Pilar Martín la explicación está en que "su historia son cosas de la vida, del día a día".