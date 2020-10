Carlos Boyero: "Me da miedo de que las plataformas acaben con el ir al cine"

Como cada miércoles, Carlos Boyero viene a comentar los estrenos de cartelera. Pero antes de entrar en materia, el colaborador ha querido recalcar los dramáticos datos que recogen las salas de cine, pues los ingresos se encuentran en cifras mínimas debido a un gran cóctel de circunstancias: el confinamiento, las medidas de seguridad, el miedo del espectador a contagiarse, la falta de ayudas al sector y la cancelación de estrenos que podrían ser taquilleros en España.

Sin ir más lejos, Boyero lamentó el cierre temporal de los cines Paz de la calle Fuencarral de Madrid, que llevaban abiertos desde 1943 y que“ha supuesto para tanta gente durante tantas generaciones el ritual de meterse en una sala de cine”.

“Me puse muy triste cuando vi en los carteles que habían cerrado. Tenían una política muy determinada para sus espectadoras e iba mucha gente mayor”, explicó el crítico.

En este sentido, al colaborador le aterra que “las plataformas acaben con el ir al cine”, ya que, a día de hoy,“es muy raro encontrar a gente joven en una sala”, y advirtió que “se puede disfrutar a gusto en casa de series, películas, documentos, pero es otro rollo”.

“Verano del 85”

En cuanto a los grandes estrenos de esta semana, “Verano del 85”, que se presentó a concurso en el Festival de Cine de San Sebastián, la describió como “tortuosa y perturbadora” por una simple razón: el director de la cinta, François Ozon, “es un señor turbio”, a su juicio.

La historia retrotrae al espectador a 1985, momento en el que Aleix, un adolescente de 16 años, está pasando las vacaciones en un resort de lujo en Normandía. En vez de disfrutar de la aventura y practicar deportes acuáticos, empieza a soñar con la muerte. El verano acaba de empezar y el joven inicia el camino hacia el deceso, aunque por el medio encontrará a su primer amor.

A Boyero le llamó la atención que, antes de empezar con la proyección, “aparece el protagonista advirtiendo sobre lo perturbadora que va a ser”, una introducción que le hizo reflexionar: “no me provoques, que me voy”, pensó en aquel momento.

“No me parece de las mejores cosas que ha hecho Ozon. No me interesa demasiado el amor entre estos dos, me ha dejado frío”, sentenció.

“El rey del barrio”

Este viernes se estrena “El rey del barrio”, una comedia del director estadounidense, Judd Apatow.Se trata de una semiautobiografía del actor protagonista de la película Pete Davidson, de 26 años. Su padre era bombero y murió cuando él era pequeño, en el 11-S. La película relata sus años viviendo en Staten Island, en Nueva York, y cómo llegó a convertirse en un intérprete de la comedia.

“Es una gran estrella que no conocía. Y después de verle en la película tampoco es que tenga muchas ganas”, desentrañó el colaborador.

Boyero argumentó que “el tío” le cae “mal durante las dos horas y 15 minutos” que dura la cinta y concluyó que, a su juicio, “es muy aborto”.