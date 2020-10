Natalia Menéndez: "El teatro es más mi alimento que cualquier comida"

Natalia Menéndez aprendió a caminar en la playa de Hendaya. En su casa se vivió el arte como normalidad, su padre, el famosísimo actor Juanjo Menéndez, nunca tuvo una oficina a la que ir ni de la que volver. Ella se crio, así, en la diversidad de un seno familiar especial. Se percibe de la sensibilidad con la que habla de las cosas y, sobre todo, analizando una carrera en la que el teatro, la interpretación y la gestión cultural son trabajos tan prolíficos como prestigiosos. Ahora dirige el Teatro Español y Las Naves del Matadero de Madrid.

Elige de seudónimo para entrar a conversar con Mara Torres 'Princesa por un día' y lleva unas gafas rojas que lo eclipsan todo. De niña perdió la visión de un ojo por sarampión, recuerda que en aquel momento usar gafas la hacía sentirse fea, la acomplejaba. Ahora son un arma, un icono de identificación del que disfruta.

Nos ha hablado de su faceta de gestora cultural, no solo del teatro que se interpreta, se dirige o se escribe. "La gestión en si misma puede haber nacido sin esa pulsión pero, en el fondo, si gestionas crees en el proyecto, tienes esa fe en el teatro. Eso me pasa cuando gestiono mis proyectos que, en el fondo, me da la fuerza y es el motor esa creencia", ha explicado.

Lo hemos repetido en innumerables ocasiones en esta tercera temporada de El Faro, la cultura es un lugar seguro al que acudir en estos tiempos de pandemia. Natalia ha querido incidir en esta idea "hemos puesto todas las normas posibles e incluso más para cuidar a todo el mundo". Encima, insiste, sales con el alimento de la cultura que es, sin duda, sanador.

Ha querido recordar también, de forma muy emotiva, al final de la conversación con Mara Torres el momento en el que dirigió a su padre, el popularísimo actor Juanjo Menéndez, cuando él ya estaba enfermo de Alzheimer en los últimos años de su vida.