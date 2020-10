Ayudas europeas: manual de gasto

“Queremos que genere un impacto adicional en nuestro Producto Interior Bruto de más de 2,5 puntos anuales y queremos crear más de 800.000 puestos de trabajo en los próximos tres años” este es el objetivo, según ha explicado este miércoles Pedro Sánchez, en la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, con el que el Ejecutivo español gastará los 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo dedicados a nuestro país. Por el momento, el camino establecido pasa por emplear los 72.000 millones de euros que España tiene a disposición en forma de transferencias, de los cuales se adelantarán 27.000 millones en los próximos Presupuestos Generales, con el objetivo de “acelerar la recuperación económica”. Un plan que el gobierno remitirá a Bruselas en dos semanas, y que pone el foco entre otros aspectos, en la transición ecológica, que acaparará un 37% de los fondos, y la digital, con un 32%.

"Esto es un reto astronómico, el reto al que se enfrenta la Administración para poder gestionar un volumen de recursos de estas características no tiene precedente en la Administración Pública española, por lo tanto, que todo se haga de una forma acelerada, teniendo en cuenta que hace apenas dos semanas que se conoce el reglamento de la UE me parece que el Gobierno está tomándose esto en serio, pero con muchísimas dificultades. Al final, es el tejido empresarial español el que tiene que hacer estas inversiones: el Gobierno tiene que quitar trabas, está dando señales en el buen sentido, pero si las empresas no se animan a invertir, si no se crea un marco de seguridad jurídica, de colaboración público-privada, para que el dinero llegue a una inversión productiva, al final la empresa, que es el obstáculo final, no se decidirá a invertir y nos quedaremos con fondos sin utilizar" explica Joan Navarro, vicepresidente de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca en Hora 25 de los Negocios.

Mientras las economías caen, los ricos siguen sumando

El patrimonio de los más ricos, de los mil millonarios, también sufrió el impacto de la pandemia...pero solo durante los primeros meses, según el último informe de las consultoras PwC y UBS. En abril, los ultrarricos habían perdido casi un billón de dólares desde su último máximo registrado, en 2017: de 8,9 billones, habían pasado a 8 billones. Sin embargo, la recuperación en "V" sí que tuvo efecto en sus patrimonios y, entre abril y julio, recuperaron el terreno perdido e incluso más: en solo tres meses su fortuna se incrementó más de un 27%, hasta situarse por encima de los 10 billones de dólares. Roberto Scholtes, director de estrategia en UBS, concluye que "aumenta la desigualdad: al final, las medidas de emergencia para lidiar con la crisis, la bajada de tipos de interés, revaloriza las empresas, revaloriza los inmuebles y al final hace aumentar los ingresos de los que más tienen. Además, el auge de las tecnológicas y de las farmacéuticas lleva a una concentración de la riqueza y hace pensar en qué medida se pueden poner en marcha las políticas redistributivas".

Y es que, también para los ultrarricos, la recuperación fue desigual: los que se dedicaban al sector industrial se enriquecieron más de un 44%; los del tecnológico un 41% y los del sanitario, más de un 36%, pero, en el lado opuesto, los que operan en el ámbito inmobiliario, solo vieron engrosar sus cuentas menos de un 13%.