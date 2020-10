Una de las revistas médicas más prestigiosas es muy contundente con este líder mundial: "Es peligroso"

Una de las revistas profesionales de mayor prestigio entre la comunidad médica, The New England Journal of Medicine, ha publicado un editorial muy duro contra la gestión de Donald Trump en esta pandemia.

Dice la revista que el coronavirus ha sido una prueba de liderazgo a nivel mundial y que, en Estados Unidos, los líderes no han aprobado. "Nuestros líderes no superaron esa prueba. Han cogido una crisis y la han convertido en tragedia", dice el artículo que, a pesar de que no cita el nombre de Trump en ningún momento, no queda ninguna duda de que se refiere a su administración.

Las críticas son muy contundentes. Una detrás de otra. "La magnitud de este fracaso es asombrosa", "en Estados Unidos siempre nos hemos portado mal. Sabemos que podríamos haberlo hecho mejor", "hemos fallado en casi todos los pasos", "la respuesta de los líderes de nuestra nación ha sido consistentemente inadecuada" son sólo algunos de los dardos que la prestigiosa revista lanza contra la Casa Blanca.

"El gobierno ha invertido de forma apropiada en el desarrollo de vacunas, pero su retórica ha politizado el proceso de desarrollo y ha generado una creciente desconfianza pública", señala el texto, que remarca que los dirigentes estadounidenses "han optado en gran medida por ignorar e incluso denigrar a los expertos".

The New England Journal of Medicine deja para el último párrafo el golpe más duro. Sentencia la revista que las elecciones presidenciales de noviembre son un momento decisivo para que los ciudadanos emitan su juicio sobre la gestión de la pandemia. "Cualquiera que desperdiciara imprudentemente vidas y dinero de esta manera estaría sufriendo consecuencias legales. Nuestros líderes han reclamado en gran medida inmunidad por sus acciones (...) Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No debemos incitarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos". En otras palabras: que desalojen a Donald Trump de la Casa Blanca.