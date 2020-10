A mí, lo único que me apetece ahora es hibernar. Que me congelen durante un par de añitosy luego cuando ya se haya terminado todo esto, que me descongelen. Si la hibernación estuviera más avanzada y fuera barata, es lo que deberíamos hacer todos. Congelarnos hasta que esto termine.

Y mientras tanto, Sánchez, Iglesias, Abascal, Casado, Ayuso y todos, pues que hagan sus cosas y se digan lo que tengan que decirse. Cuando el virus ya no esté, que nos descongelen. Tal y como está el mundo ahora, la primera empresa que consiga la hibernación barata, se forra.

Bueno, espera, que los congelen mejor a ellos