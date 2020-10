"Es urgente dar continuidad a las restricciones en Madrid para que esto no sea una montaña rusa"

"Hay que adoptar medidas urgentes y las autoridades deben darse prisa para que haya una continuidad en las restricciones en Madrid porque la incidencia sigue siendo muy elevada, no estamos en bajada de la presión asistencial ni se han puesto en marcha los recursos necesarios para que esto no sea una montaña rusa continua".

Es la valoración sanitaria y epidemiológica que Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria ha hecho en La Ventana después de que el TSJM haya anulado el confinamiento impuesto por Sanidad en la capital y otros nueve municipios de más de cien mil habitantes.

A las puertas del puente del 12 de octubre, y a la espera de que las administraciones sean capaces de acordar un 'plan b' en Madrid, Hernández cree que la propagación de la epidemia en un escenario sin restricciones dependerá de "la movilidad y la responsabilidad que apliquen los ciudadanos en las próximas horas'" "Desde mi punto de vista lo prudente es no salir de Madrid, con tasas tan altas en términos de salud pública no es conveniente aumentar la interacción social porque se puede contribuir a la cadena de contagios".

Para Hernández, éste es en cualquier caso un planteamiento de mínimos, ya que sigue echando en falta medidas que siguen brillando por su ausencia. "Yo no sé ya qué parte es la que no se entiende, si no se refuerza el pilar sanitario, dando más recursos a la atención primaria, aumentando la capacidad de identificar los casos y de rastrear a los contactos, el confinamiento perimetral no servirá de mucho. Seguiremos con el mismo problema una y otra vez y no permitirá prevenir una tercera ola".

En ese sentido, Hernández ha cuestionado la decisión de la Comunidad de Madrid de dejar de hacer PCR a los contactos estrechos de un positivo, salvo que sean convivientes. "El problema de Madrid es que declara miles de casos pero muy poquitos brotes, a diferencia por ejemplo de Valencia donde ocurre lo contrario. Eso significa que Valencia tiene mejor identificadas las cadenas de transmisión. Si eso no se hace, no sabemos ni de dónde vienen los contagios ni adónde van, simplemente porque no los tenemos controlados, no sabemos quienes son".

"Y ante ese panorama hacer cribados generales cuando no se sigue ni a los contactos de los que sí detectas en primaria no tiene mucho sentido". "Hace ya bastante tiempo que hemos perdido el control de las cadenas de contagio, pero ahora al menos tendríamos que trabajar para sentar unas bases y que eso no vuelva a ocurrir y tampoco se está haciendo".

Lo mismo ocurre con la aplicación Radar Covid que sigue sin estar operativa en la Comunidad de Madrid. "Como herramienta es útil y podría ayudar pero siempre y cuando haya recursos para actuar sobre esa información que proporciona. Si nos ayuda a identificar contactos, pero luego nadie les llama porque no hay personal para hacerlo, pues no sirve".

Hernández lamenta que no se esté actuando de manera coordinada en un conjunto de acciones que deberían abarcar al ámbito laboral -potenciando en lo posible el teletrabajo-, el transporte -con un refuerzo significativo de las frecuencias para evitar las imágenes de trenes y autobuses atestados- o las medidas de ventilación e instalación de filtros de aire en las empresas.