Adama Traoré: "Me gustaría verme en una pista con Usain Bolt al lado"

Adama Traoré fue la gran sensación de la selección española en el empate a cero ante Portugal de este miércoles. España dejó luces y sombras en ese partido, y sin duda de lo que más brilló fue la actuación del jugador del Wolverhampton, el cual fue el gran protagonista de 'El Larguero' de este jueves con Manu Carreño.

Sus inicios en La Masía. "Me acuerdo de cuando hablé con Xavi e Iniesta. Muy pocas veces conseguíamos ver a jugadores del primer equipo y verles cómo dirigían y cómo nos enseñaban cosas para mejorar fue increíble".

La opción de los 100 metros lisos. "No tengo marca de los 100 metros, pero algún día lo haré y haré pesas para ver hasta dónde puede llegar mi musculatura. Pero hasta entonces tengo que llevar una rutina firme para poder competir al máximo dentro del campo".

¿Los 100 metros en menos de 10 segundos? Sí que me han dado datos aproximados. Me gustaría verme en una pista con Usain Bolt al lado y que me enseñe, no es lo mismo una pista de atletismo que un campo de fútbol".

No hace pesas. "Tengo un entrenador personal y hago trabajo físico, pero pesas no porque me pongo muy grande muy rápido y no quiero eso. Es genética. Mis compañeros no se lo creen pero en el gimnasio luego me ven que soy más de rutina, dominadas, pero pesas casi no toco".

¿Le molesta que no se hable de su juego? "No me llega a molestar que se hable tanto de mi físico. Se ve dentro del campo que no es solo físico y que tengo otras cualidades".

La convocatoria de Mali. "Sí, Mali ha intentado hablar conmigo y yo he hablado con ellos por respeto pero mi mentalidad siempre ha sido la de venir con España. He estado en todas las inferiores y Luis Enrique, Robert Moreno y todos han estado siempre encima para que pudiese debutar. Lo único que siento es agradecimiento e intentar demostrarlo en el campo".

Recuerdo a Robert Moreno. "No me mandó ningún mensaje Robert Moreno ayer pero seguro que estará contento porque fue el que empezó todo este camino para que pudiera venir a la Selección".

Objetivo de España en la Eurocopa. "Sin ninguna duda España puede pelear por la Eurocopa. Con los jugadores que tiene se puede competir para ganar la Eurocopa y con el míster que tenemos, pues sin ninguna duda".

Su madre, una artista en la cocina. "Mi madre es la mejor cocinera del mundo. Siempre se echa de menos a la familia, pero la veré cuando sea el momento correcto porque con esto de la COVID es complicado. ¿El plato estrella? Un arroz especial con salsa de cacahuetes, a ver si un día podéis probarlo".

