Antonio Romero: "Su fichaje nunca ha sido un objetivo del Real Madrid, ha sido un objetivo de Zidane"

Es momento de analizar las cuentas de los clubes aún con la resaca del final del mercado de fichajes. El Sanedrín de El Larguero echa un vistazo a la evolución económica del Real Madrid antes de su asamblea de accionistas para repasar los planes en materia de traspasos. Los deseados, los descartados y los que nunca han tenido posibilidad real de vestir de blanco pese a los insistentes cantos de sirena.

Esta situación confronta con la que se está viviendo en el FC Barcelona. La recogida de firmas para la moción de censura contra Josep María Bartomeu copa toda la actualidad y su respuesta en búsqueda de votos falsos no deja indiferente a nadie. A debate, la situación en las arcas de las dos mayores fortunas del fútbol español.

Antonio Romero: Pogba nunca ha sido un objetivo del Real Madrid, ha sido un objetivo de Zidane. Ha sido un futbolista por el que Florentino Pérez no se ha puesto en serio con su contratación en ningún momento. Cuando ha hecho números, menos. Sería imposible que el Madrid le pagara la cantidad indecente que cobra en el Manchester United más el traspaso. Por contra, si el jeque del PSG decide poner en el mercado a Mbappé, el Madrid tiene la operación financiadamente preparada.

Después de lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, esto del Barça es lo más vergonzoso de las últimas horas. ¿Cómo puede seguir Bartomeu tapándose por la noche y yéndose a trabajar al club cada mañana? Esto sería inviable con público en el Camp Nou. Independientemente de que Bartomeu esté judicializando al club, ni es el presidente de la plantilla, ni el presidente de gran parte de la afición, ni seguramente el presidente de parte de la directiva.

Miguel Martín Talavera: Este verano tengo la sensación de que, aunque Mbappé se hubiera puesto a tiro, no lo hubieran podido traer. Los clubes grandes tienen fichas muy grandes y ha estado la pandemia.

En el deporte se da una perversión tremenda y es que todo este periplo de Bartomeu, si al final el Barça no se la hubiera pegado en Lisboa o Messi no hubiera mandado el burofax, hubiese quedado en nada. Seguramente Bartomeu hubiera terminado su mandato tranquilamente y hubiera puesto a un delfín y hubiera ganado. Da igual que entre o no entre la pelota, hay instituciones que deben estar muy por encima. Lo que estaba pasando en el Barcelona, pudriéndose por dentro, lo estábamos viendo todos. El deporte en general y el fútbol en particular tiene que ser mucho más maduro para todas estas cosas.

Sique Rodríguez: ¿Qué presupuesto es el del Madrid y cuántos millones tiene de deuda? A 9 de octubre no se sabe ni el presupuesto de la temporada pasada ni el de esta.

Hay una perversión y es que el Barça ha querido negar que haya presentado esta denuncia. Creo que le interesaba que se vendiera que la Guardia Civil actuara de oficio, que como hay una investigación abierta se tiene que parar el voto de censura. Hay algunos directivos que no sabían de la existencia de esta denuncia y alguno va a pedir explicaciones. El Barça ya ha intentado paralizar el proceso. Hay muchos intereses, pero ya hay gente dentro de la directiva que cree que hay que plantearse la dimisión. Añaden también que no entienden que la oposición quiera entrar ya con la situación económica tan delicada que hay.

Jordi Martí: El Barça ha denunciado presuntas irregularidades ante la Guardia Civil, pero la considera poco documentada. Son apenas tres folios y el Barça ha venido negando esa denuncia hasta hace un momento. Ayer la Guardia Civil le dice al Barça que requiere documentación. Lo que piensa el Barça de este asunto es que el requerimiento que hace la Guardia Civil es denso y cree que hay, por qué no, una autoridad judicial que decida de forma cautelar parar el procedimiento. Mañana el presidente de la mesa de censura ha dado instrucciones para que llamen a los socios de las firmas de dudosa caligrafia. ¿Qué gana el Barça con esto? Tiempo.

Santi Giménez: Se están agarrando a un clavo ardiendo. Haciendo una comparación fácil sería cuando descubrieron la bolsa de reventas y carnets falsos. Había 2.000 carnets falsos y la Junta Directiva no se planteó cancelar el partido y dejar a 90.000 personas fueras. Hay 20.000 papeletas y después de comprobar cada una mandaban un SMS a los socios. De todos los SMS enviados solo había una respuesta diciendo 'no era mía' y era porque habían confundido el nombre de un padre e hijo.

