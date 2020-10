Madrid en Estado de Alarma. Una situación excepcional como lo es este artículo de la Constitución diseñado para poder limitar derechos en situaciones extremas. Y esta pandemia, sin duda, lo es. Al menos para quienes no comparten la teoría de la presidenta Ayuso que cree, según sus palabras, que no se puede confinar perimetralmente al cien por cien para que se cure el 1 %. Hay mucha gente dispuesta a sacrificarse para que ese 1 % se cure y muchos otros no enfermen.

Ya está todo prácticamente dicho sobre la actitud obstruccionista del gobierno madrileño. Se ha visto todo, se ha entendido todo. Hoy lo que llama la atención es que un partido de gobierno como es el PP, se sitúe ahí, descalificando una herramienta constitucional y utilizando como rehén no al Consejo General del Poder Judicial, sino la salud de los ciudadanos. Con la pandemia, eso no lo ha hecho ni Torra.

Veremos si estamos ante un regate en corto, uno más, del PP de Casado en su competencia con Vox, o si, definitivamente, España entra en un tiempo político nuevo, con el Partido Popular dispuesto a convertir su gobierno de Madrid en un foco, no de oposición al gobierno central, sino de desestabilización institucional.