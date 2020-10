Ángel Gabilondo: "La moción de censura a Ayuso es un escenario que hay que plantear seriamente"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha participado este viernes en 'Hora 25' en el día en el que el Gobierno de España ha decretado el estado de alarma en Madrid, decisión que obliga a aplicar medidas restrictivas a Madrid y otros ocho municipios madrileños a partir de este mismo viernes. El socialista ha alabado la labor del ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha criticado la "estrategia de confrontación" del gobierno regional del PP y ha calificado de "escenario que hay que plantear seriamente" la posibilidad de realizar una moción de censura a Isabel Díaz Ayuso.

También ha sido entrevistada por Pepa Bueno Mónica García, la líder regional de Más Madrid, quien ha sido muy dura con sus críticas al ejecutivo de Ayuso, del que ha dicho que "ha decidido combatir a Sánchez en vez de al virus".

Ángel Gabilondo (PSOE)

La grandilocuencia verbal me empieza a inquietar. Se generaron espacios de acuerdo. se cita poco que hubo un grupo COVID-19 con representantes del Gobierno y de Madrid. Es ahí donde todas estas diferencias sobre criterios y visiones había que compartirlo. De una primera reunión el vicepresidente Aguado salió diciendo que había condiciones para un acuerdo.

Me pongo en la piel de los ciudadanos y lo que queremos es que se aborden problemas para resolver la pandemia. Vamos a hacer debates sobre hasta qué punto es comunitaria la transmisión. Hay un virus muy serio en Madrid, donde mueren al día 50 personas. Sobre eso no se puede imponer otro criterio. No soy equidistante. El ministro Illa ha trabajado con total honestidad, pero hay una estriega equivocada de confrontación.

Es una pregunta para hacer a Ciudadanos también. Desconozco cuál es el nivel de relación en el Gobierno de Madrid. Pregunte a Ciudadanos si quiere seguir en esta dirección. Vox está marcando al política del PP de Madrid y este halo conduce a una voluntad de llegar a una mayoría entre ambos. Me gustaría oír lo que piensa Cs. Si no hay posibilidades de ganar en este momento no es lo más adecuado. Me da pudor con el dolor de los ciudadanos pensar en otra cosa, pero sí digo que la moción de censura es un escenario que hay que plantear seriamente, pero hoy estoy pensando en qué pasa con la ciudadanía de Madrid. Le pido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que se ponga a trabajar porque hay un cierto malestar social y desaliento.

Mónica García (Más Madrid)

La situación sanitaria de la Comunidad es una situación de 630 casos en Madrid y más allá de 700 en la Comunidad. Más de 4 veces más de lo que dicen internacionalmente. El Gobierno de Madrid no ha puesto rastreadores y no ha reforzado la atención primaria.

El Gobierno de Ayuso ha decidido que va a combatir a Sánchez en vez de al virus. Tiene un primer responsable que es la incompetencia de Ayuso con una chapuza legal en la que el Estado tiene que imponernos el estado de alarma. Somos el epicentro de Europa. Hay una deriva surrealista de lo que se está haciendo en Madrid y los madrileños están hartos y sumidos en la incertidumbre. Es el deterioro de la política cuando más necesitamos a la política. Nos va a costar mucho volver a convencer a la ciudadanía de que somos necesarios.