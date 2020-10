Unidad de vigilancia

View this post on Instagram

Esta semana se ha debido de producir un movimiento de población masivo en nuestro país; concretamente ha sucedido en Castilla-La Mancha, donde -según pudo escuchar Iñaki de la Torre en funciones de vigilante- se he multiplicado la población de la comunidad autónoma por siete. Un gazapo que que convierte en viñeta @carlosmatera Matt.