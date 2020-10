Toni Nadal: "Si Rafa gana este Roland Garros, estará muy cerca de ser el mejor tenista de la historia"

Rafa Nadal tiene la oportunidad de alcanzar una cifra histórica: si vence a Novak Djokovic en su decimotercera final de Roland Garros igualará a Roger Federer con 20 Grand Slam. Su tío y ex entrenador Toni Nadal valoró la gesta que roza el menorquín: "Si Rafa gana este torneo, estará muy cerca de ser el mejor tenista de la historia".

Los número 1 y 2 del ranking ATP se enfrentarán en una de las finales más esperadas de los últimos tiempos. Para Toni Nadal no será un partido fácil para su sobrino: "Se dan una serie de circunstancias que hacen que esta final sea muy complicada: la pista, la escasa preparación, el cambio de bola…"

Rafa Nadal es el rey de la tierra y la pista Philippe-Chatrier es el salón de su casa. "Es el mejor de la historia en esta superficie", señaló su ex entrenador. Además, Toni Nadal recordó a los grandes tenistas de su juventud para destacar la hazaña de su sobrino: "Crecí viendo jugar a Borg y me parecía un extraterrestre, pero él ha ganado el doble. Sus números son espectaculares".

En relación a las polémicas declaraciones realizadas por el entrenador de Djokovic, el ex entrenador de Nadal explicó que si estuviera en su piel, "no diría que Rafa no tiene nada que hacer".

