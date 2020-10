Así fue la emocionante reacción de Toni Nadal tras la victoria de su sobrino en Roland Garros

Toni Nadal auguró ayer en Carrusel Deportivo que si su sobrino ganaba a Djokovic para igualar a Roger Federer con 20 Grand Slam en su palmarés, estaría "muy cerca" de ser el mejor tenista de todos los tiempos. El manacorí no ha defraudado y su ex entrenador no ha podido evitar las lágrimas tras el partido.

Tus lágrimas son nuestras lágrimas.

Tu emoción es nuestra emoción.



🙌🏻 Toni 🙌🏻 pic.twitter.com/bb9uQe2c1d — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) October 11, 2020

"Venía sin mucha preparación, pero ha demostrado lo que es, un gran campeón", destacó Toni Nadal. Su sobrino, ahora en manos de Carlos Moyá y Francisco Roig, no contó con el apoyo de su tío en las gradas de la pista Philippe-Chatrier, donde sí estuvo parte de su familia.

La Rafa Nadal Academy fue el lugar desde donde Toni Nadal siguió el histórico choque. Allí vivió la final "con nervios", ya que cuando acompañaba a su sobrino en el circuito de torneos ATP era "partícipe" y no sufría como lo ha hecho hoy.

