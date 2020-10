"Va a ser muy difícil que alguien le quite la titularidad": Álvaro Benito apuesta por este jugador de España

La Selección Española se ha impuesto ante Suiza por la mínima este sábado. A falta de brillo, los de Luis Enrique han preservado el resultado basados en una solidez que ha querido destacar El Sanedrín de El Larguero. La idea de juego parece ir esclareciéndose y los nombres propios de la renovación poco a poco también.

La afición va teniendo sus nuevos predilectos en esta nueva 'Roja' y a su vez los analistas. Mientras que las dudas se dirigen casi de forma unánime en la delantera, la retaguardia parece haber encontrado una pareja de baile difícil de romper. Álvaro Benito, Marcos López, Javi Herráez y Antonio Romero coinciden en el buen hacer defensivo de esta nueva era.

Álvaro Benito: "El partido ha sido difícil de jugar por el viento y porque el rival es muy poderoso", resumió, asegurando lo valioso de competir duelos de este tipo para las fases finales. "Es un test muy positivo porque estos partidos cepo te los vas a encontrar. Pasan pocas cosas, el rival te lleva a que el ritmo sea lento y creo que a España le viene mejor el juego vertical más que horizontal", comentó.

Sobre las dudas en la delantera, Benito aseveró que "España creo que va a jugar con delantero en la Eurocopa". "No somos capaces de dominar tanto con el pase como hacíamos y podia cundir. Ahora necesitamos algún delantero en el área de los que además juega bien", recogió, aunque para la retaguardia lo tiene claro con Pau Torres. "Para mí se lo ha ganado, está jugando a un nivel altísimo con balón y sin balón y además tiene personalidad. Va a ser difícil que alguien lo saque de ahí", afirmó.

En la portería, aplaudió el cambio visto en las últimas fechas. "No es fácil intervenir poco y con éxito. A David de Gea se le estaba atragantando la selección. Es cierto que no ha estado bien, pero se le exige porque sabemos que puede dar. Tiene que ser un portero sobresaliente con intervenciones como la que ha hecho hoy", declaró, deseoso de cerrar al fin el debate bajo palos.

Marcos López: "En este caso la presión provoca errores y provoca ganar un partido", dijo haciendo referencia al España-Suiza. "Tienes que ser capaz de ser pragmatico y creo que España lo ha sido", continuó, destacando a un jugador por encima del resto: "Adama es capaz de conectarte un partido que era aburrido y triste y lo convierte en espectacular con dos o tres galopadas".

Para Marcos López, "ahora mismo Pau está por delante de cualquier otro central" para hacer pareja con Ramos. Sus dudas llegan hacia arriba: "España lleva años en esa búsqueda del '9' y no la encuentra. Tiene que ser una España más vertical, más profunda, más venenosa y donde los jugadores tienen que llegar, no tienen que estar. No existe un jugador en España que meta 30-35 goles por temporada".

Coincide en la nota positiva de la portería e incide en que "hay paradas que son para que la gente cuando mire hacia atrás no esté insegura". "A quien más le sirve es a él para seguir sintiendo quién es", zanjó.

Antonio Romero: "Sabemos muy bien dónde estamos, que es una selección buscando su camino, que más o menos tiene claro como juega", rescató al término de un encuentro en el que salieron las carencias para crear peligro. "Hay demarcaciones en las que tenemos déficit, pero España tiene muy claro dónde está, para mí un peldaño por debajo de los más fuertes de Europa", apuntó.

"No tenemos un tío que con 0-0 se le presente una y la meta", amplió, desvelando sus preferencias en la delantera. "Gerard Moreno igual está ahora un par de cabezas por delante del resto. Ansu Fati tambien tiene mucho gol y para solucionar esta falta de gol necesitan colaboración de la gente de medio campo y de la gente de banda", prosiguió, pese a advertir que el problema no será cuestión de un solo hombre: "Lo que no se va a solucionar de aquí a la Eurocopa es que España se encuentre con un 'killer'".

Otro de los que se está haciendo fijo y espera que vaya a más es David de Gea. "Tuvo ese paradón y luego a mí me dejó alguna duda con un par de salidas", destacó, añadiendo que "poco a poco me parece que va a recuperar la confianza de los compañeros, del cuerpo técnico ya la tiene, y le va a venir muy bien para la cabeza sentirse indiscutible de verdad". "Hay cierta parte del entorno de De Gea que le pone la cabeza como un bombo".

Javier Herráez: "No le veo preocupado por el gol a Luis Enrique, sí por hacer un buen bloque, hacer un compañero de baile de Sergio Ramos, que parece que ya lo ha encontrado con Pau, y para Sergio Busquets", señaló tras asistir a la rueda de prensa, deshaciéndose en elogios hacia un Pau Torres que está causando sensación. "Albiol me dijo 'este me jubila a mí' y Cazorla dijo 'tenemos central para muchos años'. Se demuestra que es un jugador que tiene cabeza tambien en el campo".

Prevé también cambios de cara al próximo partido ante Ucrania. "Tiene que haberlos. Quizás es el momento de poner a Adama Traoré de inicio, no es solo un revulsivo", culminó.

