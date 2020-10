Un investigador del CSIC sobre Madrid: "Las medidas se están tomando mal y tarde, y además son insuficientes"

La revista médica The Lancet ha vuelto a poner el foco sobre la gestión de la crisis de coronavirus en España. En una carta publicada este sábado, cinco científicos denuncian que los datos publicados por el Ministerio de Sanidad a nivel nacional y regional son insuficientes para comprender la dinámica del virus y adoptar las medidas adecuadas.

El investigador del CSIC en Barcelona Aurelio Tobías, es uno de los científicos firmantes y pide que los contagios se desglosen por edad, sexo y municipio. "Faltan todos los datos desagregados a nivel individual que no tenemos desde el inicio de la pandemia en marzo: datos por grupos de edad, sexo y nivel municipal", explica Tobías, que señala que todos los datos que se generan del Ministerio son las agregaciones diarias de indicadores básicos de casos y fallecidos, pero a nivel de comunidad autónoma y no por municipios.

Además, el científico se ha mostrado muy crítico con la situación epidemiológica del país, y especialmente la gestión de Madrid: "Las medidas se están tomando mal y tarde, y además son insuficientes", ha asegurado de forma tajante. Tobías denuncia la discrepancia de medidas que se están adoptando en unos lugares y otros, y la confrontación de las autoridades políticas "que discuten sobre su hay que aplicarlas de una manera u otra, y son totalmente insuficientes".

" Podéis ver la gran discrepancia que hay"

De hecho, pone de ejemplo el caso de Alemania, que recientemente la canciller Angela Merkel se reunió con las ciudades más importantes del país para adoptar las medidas suficientes. "Han llegado a un acuerdo para tomar medidas más severas de las que se están tomando en Madrid, con una incidencia acumulada de 35 casos por 100.000", señala el experto, mientras lo contrasta la incidencia de Madrid que es de 500 casos por 100.000, y la media de España de 250 por 100.000 habitantes. "Podéis ver la gran discrepancia que hay", espeta.

El científico del CSIC respondió al consejero de Justicia madrileño, Enrique López, que dijo en declaraciones a Cadena SER que en Madrid no hay transmisión comunitaria y la mayoría de los brotes están controlados. "Debe ser un gran experto en epidemiología o tener conocimientos que el resto de científicos epidemiólogos no tenemos, porque lo que está claramente demostrado es que, no solo en Madrid, sino en toda España hay transmisión comunitaria y ahora mismo hay unas incidencias acumuladas que están diez veces por encima de cualquier país europeo", contestaba Tobías indignado.

Asimismo, insistía en el fallo del Ministerio de Sanidad al cambiar los criterios "tanto en definición de casos como de fallecidos atribuibles a COVID-19". "Y estos datos no han sido corregidos de manera retrospectiva con lo cual, los datos de fallecidos y de casos actuales en gran parte no son comparables en esta segunda ola con los datos de la primera", explica.

Y pide que España se fije en los países europeos para publicar los datos desagregados a nivel individual por sexo, edad y área geográfica. "El problema que tiene España es que la competencia para la recogida de datos tan detallados corresponde a las comunidades autónomas y hay algunas que si tienen portales de transparencia con datos abiertos que recogen estos niveles de desagregación, pero hay otras muchas que no lo recogen", concluye.